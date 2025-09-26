Jaka będzie pogoda w najbliższy weekend?

W piątek na ogół zachmurzenie małe, natomiast więcej chmur jedynie na południu i południowym zachodzie. Tam również mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 14 st. C do 17 st. C, a niższe wartości odnotujemy w rejonach podgórskich, od 11 st. C do 14 st. C.

Sobota powinna być słoneczna, zachmurzenie małe, jedynie okresami na krańcach południowo-zachodnich i północno-wschodnich zachmurzenie umiarkowane lub duże - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na termometrach ok. 15 st. C na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat, na pozostałym obszarze kraju do 19 st. C.

W niedzielę czeka nas większe zachmurzenie, ale na zachodzie i w centralnej Polsce możliwe lokalne rozpogodzenia. Na północnym wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 17 st. C. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, tam ok. 11 st. C.

Dużo chmur, opady deszczu i jesienna temperatura

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, a największa szansa na rozpogodzenia na północy kraju. W wielu regionach kraju przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 st. C do 15 st. C.

We wtorek bez większych zmian w pogodzie - nadal będzie nam towarzyszyć duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Na termometrach od 10 st. C do 14 st. C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam od 7 st. C do 9 st. C - informuje IMGW.

W środę większe przejaśnienia możliwe na wschodzie Polski, ale temperatura odrobinę spadnie, bowiem w najcieplejszym momencie dnia będzie od 8 st. C do 12 st. C. Nieco wyższe wartości na Wybrzeżu, ok. 14 st. C.

Czwartek z zachmurzeniem dużym oraz całkowitym, na domiar złego opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 st. C. Ok. 11 st. C na zachodzie, południowym zachodzie i miejscami w centrum, do 12°C. Na wschodzie i wybrzeżu ok. 15 st. C, natomiast najcieplej miejscami na południowym wschodzie, tam ok. 16 st. C - wynika z prognozy przygotowanej przez ekspertów z IMGW.

