Katarzyna Bosacka znana jest Polakom głównie z edukujących programów telewizyjnych dotyczących żywności i żywienia. Dziennikarka docieka prawdy na temat tego, co faktycznie służy naszemu zdrowiu, a czego lepiej unikać jak ognia. Analizuje składy powszechnie dostępnych, chętnie kupowanych przez Polaków artykułów i przed wieloma z nich przestrzega.

Od dłuższego już czasu Bosacka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie zyskuje coraz liczniejsze grono obserwujących. Jej posty cieszą się dużą popularnością i są chętnie komentowane - internauci są wdzięczni Bosackiej za cenne rady.

Katarzyna Bosacka brała po lupę już produkty ze sklepu Lidl, Żabka, Dino, a teraz przyjrzała się trzem popularnych artykułom z Carrefoura. Dziennikarka przeanalizowała ich skład i nie ma dobrych wieści. Są źródłem wielu szkodliwych substancji i radzi, aby omijać je szerokim łukiem.

Mam dziś dla Was kolejną rolkę z serii: badziewia i perełki z różnych sklepów. Tym razem zapraszam na 3 badziewia z Carrefour.

Produkty, które stanowczo odradza kupować, pokazała na swoim Instagramie:

Mrożone kluski śląskie - ich skład to woda, wysoko przetworzone płatki ziemniaczane, które zawierają szkodliwe siarczyny, skrobia ziemniaczana i sól.

Szynka z piersi indyka - tylko 71 proc. mięsa, woda, sól, stabilizatory - karagen, difosforany, guma ksantanowa, regulator kwasowości, mleczan sodu, matodekstryna i inne sztuczne konserwanty.

Śledzik na okrągło po kaszubsku - w składzie ma zaledwie 45 proc. filetów ze śledzia, a poza cebulą, olejem rzepakowym i koncentratem pomidorowy produkt ten zawiera również cukier i substancje konserwujące - benzoesan sodu oraz sorbinian potasu, które mogą podrażniać żołądek i negatywnie wpływać na zdrowie.

Jak się okazuje, w wielu z pozoru zdrowych sklepowych produktach czai się mnóstwo negatywnie oddziałujących na organizm związków. Aby minimalizować ich spożycie, warto dokładnie przyglądać się etykietom, zanim artykuły trafią do koszyka.

- Pamiętajcie, w każdym sklepie możecie znaleźć zarówno perełki, jak i badziewia - przestrzega Bosacka.

