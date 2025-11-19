To już postanowione. Jeszcze w tym roku należy ci się dzień wolny od pracy
Tegoroczna Wigilia Bożego Narodzenia po raz pierwszy będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Pomimo wprowadzenia w życie nowych regulacji, praca 24 grudnia jest dozwolona w sytuacjach awaryjnych. To jednak nie wszystko, bowiem istnieją również wyjątki ws. pracy w handlu w Wigilię.
Spis treści:
- Wigilia po raz pierwszy dniem wolnym od pracy
- Kiedy praca 24 grudnia jest dopuszczalna. Wyjątki w przepisach
- Praca 24 grudnia a rekompensata
- Które sklepy mogą być czynne 24 grudnia?
- Wyjątki od zakazu handlu w niedziele i święta
Wigilia po raz pierwszy dniem wolnym od pracy
W dniu 24 grudnia 2024 r. prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przewiduje ustanowienie dnia 24 grudnia - Wigilii Bożego Narodzenia - dniem wolnym od pracy. To oznacza, że już tegoroczna Wigilia będzie dniem wolnym od pracy.
Jak wynika z badań sondażowych, pomysł wolnej Wigilii popiera około 70 proc. Polaków (IBRiS z 18.11.2024 r. - 67,5 proc. popiera ten postulat; United Surveys z 25-27.10.2024 r. - 67,3 proc. poparcia SW Research z 30.10.2024 r. - 74 proc. poparcia) - informowało w grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Nowe regulacje sprawiają, że Polska dołącza do innych krajów, w których Wigilia jest ustawowo wolna od pracy, a mowa o Bułgarii, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Słowacji, Węgrzech.
Kiedy praca 24 grudnia jest dopuszczalna. Wyjątki w przepisach
Należy jednak zaznaczyć, że przepisy przewidują pewne wyjątki, kiedy praca 24 grudnia jest dozwolona. Reguluje to dokładnie art. 15110 Kodeksu pracy. W związku z tym praca w niedziele i święta jest dozwolona m.in.:
- w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej lub usuwania awarii,
- w ruchu ciągłym i przy pracy zmianowej,
- przy niezbędnych remontach,
- w transporcie i komunikacji,
- w zakładowych służbach ochrony i ratowniczych,
- przy pilnowaniu mienia,
- w rolnictwie i hodowli,
- w gastronomii, hotelarstwie, zakładach leczniczych czy jednostkach pomocy społecznej,
- w działalności o szczególnej użyteczności społecznej - np. kulturze, turystyce, oświacie.
Praca 24 grudnia a rekompensata
Osoby pracujące 24 grudnia w kontekście powyższych przykładów, będą miały możliwość odebrania wolnego w innym dniu. Jeśli pracodawca nałoży na pracownika obowiązek wykonywania obowiązków w dniu 24 grudnia wbrew przepisom, musi się liczyć z wysoką karą, bowiem popełnia wówczas wykroczenie, a grzywna wynosi od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Z kolei za naruszenie zakazu pracy w handlu 24 grudnia, przedsiębiorca może zapłacić nawet do 100 tys. zł.
Które sklepy mogą być czynne 24 grudnia?
W Wigilię zdecydowana większość sklepów będzie nieczynna, o czym szczególnie powinny pamiętać osoby, które przywykły do kupowania prezentów np. w galeriach handlowych 24 grudnia.
Wyjątek mogą stanowić sklepy, których właściciele sami staną za ladą w dniu 24 grudnia. W takim przypadku dozwolona jest również nieodpłatna pomoc małżonka, dzieci lub rodziców, pod warunkiem że takie osoby nie są formalnie zatrudnione w sklepie.
Wyjątki od zakazu handlu w niedziele i święta
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta wskazuje również na placówki nieobjęte zakazem handlu w niedzielę i święta. Taki zakaz nie obowiązuje m.in.: na stacjach paliw płynnych, w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami, w aptekach i punktach aptecznych, w zakładach leczniczych dla zwierząt, w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami, w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich.
