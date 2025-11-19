Jak wyczyścić dywan w domu? Zacznij od tego zabiegu

Przed przystąpieniem do prania dywanu powinniśmy go dokładnie odkurzyć. To bardzo ważne, szczególnie w przypadku modeli z długim włosiem - brud i kurz wnikają w nie głęboko i za jakiś czas mogą stać się bardzo trudne do usunięcia. Czasem, poza odkurzeniem, niezbędne jest również wytrzepanie dywanu, co zapewni lepsze efekty podczas prania.

Dywany najlepiej i najskuteczniej odkurza się ssawkami dywanowymi oraz turbo szczotkami, które służą do odkurzania modeli o runie nie wyższym niż 20 mm.

WAŻNE: Pamiętajmy, że dokładne i regularne odkurzanie dywanu naprawdę ułatwia jego późniejsze pranie. Zanieczyszczenia są usuwane na bieżąco i nie przenikają do jego głębszych warstw.

Po dokładnym odkurzeniu dywanu możemy przejść do jego czyszczenia. Na rynku nie brakuje specjalistycznych środków, które dzielą się ze względu na włókna, z których wykonane są dywany. Możemy więc wybierać z odplamiaczy do włókien naturalnych lub sztucznych. Zanim jednak zakupimy takie produkty, sprawdźmy, czy z plamami i nieprzyjemnym zapachem nie poradzimy sobie domowymi sposobami!

Jak wyczyścić dywan domowym sposobem? Potrzebujesz tylko kilka składników

Jednym z najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów na wyczyszczenie dywanu jest przygotowanie domowego środka do czyszczenia na sucho. Jest tani, łagodny i całkowicie bezpieczny, więc można go stosować nawet do tkanin naturalnych.

Aby przygotować środek, potrzebujemy 4 - 5 łyżek płatków mydlanych oraz 1,5 - 2 szklanki skrobi ziemniaczanej. Składniki należy wymieszać, a następnie rozsypać równomiernie na dywanie. Po chwili warto delikatnie przeczesać dywan ręką, by produkt wszedł we wszystkie zakamarki materiału. Po godzinie dywan należy dokładnie odkurzyć.

Aby wyczyścić i odświeżyć dywan, możemy również rozsypać na całej jego powierzchni sodę oczyszczoną, która świetnie pochłania nieprzyjemne zapachy. Warto dodać do niej odrobinę ulubionego olejku zapachowego, dzięki czemu dywan będzie nie tylko czysty, ale również pachnący. Taką mieszankę należy zostawić na dywanie około godziny, a następnie dokładnie go odkurzyć.

