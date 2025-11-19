Spis treści: Dlaczego ptaki nie przylatują do karmnika? Najczęstsze błędy popełniane przy zakładaniu karmnika Jak przyciągnąć ptaki do karmnika?

Dlaczego ptaki nie przylatują do karmnika?

Karmniki umieszczane w ogrodach jesienią i zimą to dla ptaków prawdziwe zbawienie. Zapewniają im schronienie przez drapieżnikami, jak również zapewniają wartościowe, dodające energii pożywienie, które pomaga przetrwać trudne warunki. Wystarczy naprawdę niewiele, aby stworzyć przytulny domek, do którego sikorki czy wróble będą regularnie przylatywać.

Zdarza się jednak, że mimo zapewnienia im różnorodnego pożywienia, nie chcą się nim częstować. Przyczyną może być m.in. nieodpowiednia lokalizacja karmnika lub brak wartościowych, atrakcyjnych dla zwierząt przekąsek. Na co zatem zwrócić uwagę podczas zakładania karmnika i jakie konkretnie przekąski wybierać?

Najczęstsze błędy popełniane przy zakładaniu karmnika

Wskazówek dotyczących zasad dokarmiania ptaków zimą udziela rokrocznie w sieci wielu ekspertów - należą do nich ornitolodzy, jak również przedstawiciele Lasów Państwowych. Wyjaśniają między innymi, dlaczego ptaki nie chcą przyfruwać do karmników. Ich zdaniem powodem może być:

Nieregularne uzupełnianie przekąsek - jeśli karmnik jednego dnia jest pełny, a przez kolejne dwa, trzy dni świeci pustkami, ptaki mogą się zniechęcić i zaczną szukać ziaren gdzie indziej

Niewłaściwy rodzaj pokarmu - ptakom można podawać jedynie te wartościowe dla nich przysmaki. Pod żadnym względem w budkach nie należy zostawiać resztki jedzenia, pieczywa czy innych produktów zawierających sól.

Brud w karmniku - wszystkie zanieczyszczenia, zepsute resztki pożywienia jak również odchody należy regularnie usuwać, aby zachować w karmnikach czystość i higienę.

Złe umiejscowienie karmnika - karmnik dla ptaków powinien być zawieszony dostatecznie wysoko (najlepiej około 2 m nad ziemią), tak aby nie dosięgły go drapieżniki, z dala od hałasu i szumu ulicznego. Ptaki muszą w nim czuć się bezpiecznie.

Jeśli umieścisz karmnik dostatecznie wysoko, będziesz regularnie w nim sprzątać i uzupełniać ziarna, ptaki chętnie będą do niego przyfruwać Galyna Andrushko 123RF/PICSEL

Jak przyciągnąć ptaki do karmnika?

Ptaki będą chętnie przyfruwały do karmników przez całą jesień i zimę, jeśli zapewnisz im odpowiednie warunki i pożywienie. Najlepiej zacząć je dokarmiać dopiero wtedy, gdy znacznie się ochłodzi i spadnie pierwszy śnieg. Poza zachowaniem czystości w karmniku i usytuowaniu go dość wysoko, zadbaj o przekąski, którymi ptaki będą ze smakiem się zajadać. Najlepiej, aby były to:

ziarna zbóż,

łuskany słonecznik,

orzechy,

drobne kasze,

płatki owsiane,

surową słoninę czy łój (można rozwiesić je na gałązkach drzew),

suszone i świeże owoce (z umiarem) - np. czarnego bzu, jarzębiny, aronii czy przepołowione jabłko.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Bryndziołki. Pierogi z bryndzą i oscypkiem Polsat