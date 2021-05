Boże Ciało 2021: Kiedy wypada w tym roku?

Boże Ciało obchodzone jest w Polsce od 1320 roku. W całym kraju wierni spotykają się na mszach świętych, jednak najważniejszym wydarzeniem są procesje eucharystyczne ulicami miast i małych miejscowości. Wierni zatrzymują się przy czterech, przygotowanych wcześniej ołtarzach, modlą się przy każdym z nich i śpiewają pieśni.

Boże Ciało 2021: Kiedy?

Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy i wypada zawsze w czwartek, 60 dni po świętach Wielkanocy. W tym roku Boże Ciało obchodzimy więc 3 czerwca. Jak co roku, warto wykorzystać tę okazję do zorganizowania sobie kolejnego, dłuższego weekendu. Wystarczy wziąć jeden wolny dzień, w najbliższy piątek, by cieszyć się dodatkowym mini urlopem.





Pogoda na Boże Ciało

Tegoroczna majówka pozostawiła nam spory niedosyt, w większości rejonów Polski padało, temperatura również pozostawiała wiele do życzenia. Meteorolodzy uspokajają jednak, że ten długi weekend będzie zdecydowanie cieplejszy. Najchłodniej będzie w czwartek, tego dnia w niektórych rejonach kraju pojawią się przelotne deszcze, najzimniej będzie natomiast w górach i na Półwyspie Helskim. Od piątku pogoda znacznie się poprawi - temperatura wzrośnie, a do Polski zacznie napływać ciepłe powietrze ze wschodu. Warto więc zaplanować najbliższy długi weekend i skorzystać z dodatkowych wolnych dni.