Boże Narodzenie 2021: Te dodatki będą hitem świąt!

Trudno nie poddać się świątecznemu szaleństwu, gdy w sklepach królują już choinki, kolorowe bombki i Mikołaje. Ten świąteczny klimat przenika już powoli do naszych domów, w których pojawiają się pierwsze zimowe, bożonarodzeniowe dekoracje. Wybrałyśmy dla was cztery trendy, które bez wątpienia będą modne w tym sezonie. Zaopatrzcie się w te dodatki już dziś!

Ozdoby vintage

Pełne tradycji i wielowiekowych rytuałów święta Bożego Narodzenia są nierozerwalnie związane ze stylem retro i vintage. Świąteczne dekoracje po babci, bombki pamiętające jeszcze dzieciństwo naszych mam, przekazywane z pokolenia na pokolenie małe, bożonarodzeniowe szopki - w każdym domu znajdą się sentymentalne przedmioty, z którymi nie umiemy się rozstać. I świetnie, bo właśnie ozdoby vintage są mocnym trendem tego sezonu. Jeśli jednak w twoim domu brakuje takich przedmiotów, możesz pokusić się o zakup świątecznych dekoracji w stylu vintage.

Świąteczne wieńce

Ten napój dodaje energii. Zmiksuj kawę z bananem Świąteczne wieńce już od wielu lat są jednymi z najpopularniejszych ozdób. To elegancka i prosta dekoracja, która zawieszona na oknie lub drzwiach, momentalnie wypełni dom świątecznym klimatem. Wieńce pasują do każdego wnętrza, można kupić gotowe lub pokusić się o ich samodzielne wykonanie, ale jedno jest pewne - w tym sezonie muszą znaleźć się z każdym domu! Modne są zarówno wieńce klasyczne, jak i te, które wymagają więcej pracy - są wyszywane, tkane lub malowane. Na uwagę zasługuje również wieniec makramowy - piękna i nieszablonowa dekoracja!

Ozdoby z drewna

Drewno to zdrowy, kojarzący się z ciepłem i ekologiczny materiał - nic dziwnego, że coraz częściej gości w naszych domach w postaci bożonarodzeniowych dekoracji. Nie inaczej będzie i w tym roku, bo te proste, wdzięczne przedmioty znów będą hitem sezonu. Urocze, drewniane domki, małe drzewka i oryginalne zawieszki na choinkę to modne i bezpieczne dla środowiska ozdoby, w których zakochają się nie tylko ekolodzy i fani zero waste.

Butelkowa zieleń, burgund i aksamit

Butelkowa zieleń modna jest już od kilku sezonów - najpierw zdominowała nasze szafy, a teraz wszystko wskazuje na to, że rozgości się także w domach. Świąteczne dekoracje w tym kolorze to mocny trend tego roku, modne będą także dodatki w kolorze burgundu. Na topie wciąż jest także aksamit - absolutny hit Bożego Narodzenia! Czerwone poduszki, koce, a nawet zasłony wprowadzą do wnętrza świąteczny nastrój, a aksamitne bombki na choinkę sprawią, że w tym roku będzie ona wyglądać zjawiskowo!



