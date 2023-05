Spis treści: 01 Zimni ogrodnicy i zimna Zośka, czyli o co w tym chodzi

02 Kluczowa data dla działkowców w maju. Lepiej o niej pamiętać

03 Co można sadzić w ogrodzie po zimnej Zośce?

"Pankracy, Serwacy, Bonifacy - źli na ogród chłopacy", "Ze Świętą Zofiją pola w kłos wybiją". Te dwa ludowe powiedzenia nie wzięły się znikąd. Mają związek z zimnymi ogrodnikami i zimną Zośką - to znane określenia występujących w maju 4 dni. Dla działkowców to ważny termin, ponieważ ma związek z uprawą roślin.

Zimni ogrodnicy i zimna Zośka, czyli o co w tym chodzi

Zdjęcie Kiedy sadzić rośliny w ogrodzie? W maju przypada graniczna data / 123RF/PICSEL

Prowadzone od końca XIX wieku meteorologiczne obserwacje nie pozostawiają złudzeń: do naszego regionu geograficznego, w połowie maja, cyklicznie napływa zimne powietrze. Wraz z nim przybywają do nas przymrozki. Najczęściej nagłe ochłodzenie następowało od 1 do 20 maja, a zwłaszcza w terminie od 12 do 15 maja. W tych dniach spadki temperatury mogą osiągać nawet do... kilku lub kilkunastu stopni.

Dlatego też pojawiły się powszechnie znane określenia takie jak zimni ogrodnicy i zimna Zośka.

Miano zimnych ogrodników zyskali:

Pankracy (12 maja),

Serwacy (13 maja),

Bonifacy (14 maja).

Z kolei zimna Zośka przypada 15 maja, czyli w imieniny Zofii.

Kluczowa data dla działkowców w maju. Lepiej o niej pamiętać

Zdjęcie Ważna data dla działkowców w maju. Lepiej jej nie przegapić, a rośliny się nam odwdzięczą / 123RF/PICSEL

Dlaczego to termin tak ważny dla działkowców? Po tym dniu przymrozki powinny odejść w zapomnienie. Nie bez powodu do 15 maja wstrzymywano sadzenie i siew roślin wrażliwych na niskie temperatury, a zimna Zośka stała się terminem granicznym.

Po tym terminie działkowcy mogą już spokojnie sadzić rośliny w ogrodzie. Wspomniana data pozwala planować sadzenie roślin i ochronić je przed minusowymi temperaturami.

Co można sadzić w ogrodzie po zimnej Zośce?

Zdjęcie Po zimnej Zośce możemy wystawić pelargonie na balkon / 123RF/PICSEL

Co sadzić w ogrodzie, gdy przymrozki ustaną? Na liście są m.in. papryka, dynia, cukinia, ogórki, zioła czy rośliny ozdobne. 15 maja to również ważny termin, jeśli chodzi o wystawianie kwiatów takich jak np. pelargonie na balkon czy taras.

Jeśli jednak zdecydowaliśmy się posadzić rośliny czy warzywa przed zimną Zośką, warto je przykryć czy owinąć warstwą agrowłókniny lub materiału przepuszczającego powietrze.

Jeśli prognozy pogody nie pozostawiają złudzeń i czekają nas chłodniejsze dni i noce, rośliny w donicach czy skrzynkach, które wystawiliśmy na zewnątrz, warto przenieść do pomieszczeń lub osłonić

