Jakie rośliny przycinać w październiku?

Przed zimą warto przyciąć stare i schorowane gałęzie drzew i krzewów. Zmniejszy to ryzyko rozprzestrzenienia się chorób grzybowych i bakteryjnych na wiosnę. Najlepiej, by cięcia wykonać w ciepły i bezdeszczowy dzień, przy użyciu ostrych i wyczyszczonych narzędzi. Rany po cięciu powinno się zabezpieczyć specjalną maścią o właściwościach przeciwgrzybowych i antybakteryjnych. Dzięki temu zabiegowi rośliny będą się bardziej rozkrzewiać na wiosnę i wzmocnimy ich system korzeniowy. Drzewa i krzewy owocowe zyskają sygnał do wzrostu i bujniejszego owocowania w kolejnym sezonie.

Przed zimą warto pozbyć się schorowanych gałęzi i mumii 123RF/PICSEL

Październik to idealny miesiąc do wzmocnienia roślin przed zimą

W tym celu najlepiej użyć nawozów fosforowo-potasowych z niewielkim dodatkiem wapnia. Wspierają one rozwój systemu korzeniowego rośliny i zmniejszają ryzyko przemarznięcia czy podatności na choroby i atak szkodników. Niezastąpione w ogrodzie są też nawozy naturalne - świetnie użyźniają glebę i najdłużej zatrzymują w niej składniki odżywcze i wodę. Najlepiej sprawdza się kompost, ale też obornik bydlęcy i kurzy. Z tym ostatnim należy jednak uważać, zbyt duża ilość może negatywnie wpłynąć na rośliny.

Sadzenie drzew i krzewów owocowych

Październik to optymalny czas na sadzenie i przesadzanie niektórych drzew i krzewów. Jeśli chcesz wzbogacić swój ogród o drzewa i krzewy owocowe, śmiało możesz wsadzić grusze, jabłonie, wiśnie, śliwy, winogrona, porzeczki, borówki, maliny czy agrest. Młode sadzonki najlepiej jednak zabezpieczyć agrowłókniną. To także dobry czas na wsadzenie berberysów i róż oraz iglaków - jałowców, cisów, sosen i świerków. Jesienne sadzenie lubią też drzewa ozdobne - w szczególności, kasztanowce, wierzby czy lipy. To również dobry czas na założenie żywopłotów. Bardzo dobrze o tej porze roku powinny przyjąć się żywotniki, ostrokrzewy czy bukszpan. Dzięki sadzeniu jesienią rośliny mają więcej czasu na ukorzenienie się przed sezonem wegetacyjnym. Dzięki temu będą bardziej odporne na suszę i upały.

Wykopywanie i sadzenie roślin cebulowych

To ostatni moment na sadzenie roślin cebulowych, które zakwitną wczesną wiosną. Mowa o szafirkach, krokusach, przebiśniegach, tulipanach i narcyzach. Wykopać z gruntu trzeba z kolei pacioreczniki, dalie, mieczyki czy begonie bulwiaste. Wykopane cebule, kłącza i bulwy osuszamy, oczyszczamy i przycinamy pędy. Jeśli nie znajdziemy oznak choroby, przechowujemy je w suchym pomieszczeniu do wiosny.

W październiku zasadź cebule roślin, które zakwitną wiosną 123RF/PICSEL

Zabezpieczenie roślin wrażliwych na niskie temperatury

Październik to ostatni moment na okrycie roślin nieodpornych na mrozy. Rośliny dwuletnie po pierwszych przymrozkach najlepiej okryć gałązkami iglaków lub agrowłókniną. Wokół innych wrażliwych roślin, takich jak róże czy hortensje warto usypać ziemne kopczyki.

Nie zaśpij przed zimą. Już teraz zabezpiecz rośliny Polsat

Koszenie, aeracja i nawożenie trawnika jesienią

Trawnik wymaga regularnego usuwania spadających liści. Przyczyniają się one do powstawania chorób grzybowych, utrudniają dostęp światła i powietrza. Także ostatnie koszenie trawnika powinno odbyć się w październiku (najwyżej 30 proc. wysokości), ale ze względu na coraz wyższe temperatury jesienią, można poczekać z tym do początku listopada. Trawnik warto użyźnić nawozami zawierającymi potas i fosfor, dzięki czemu wzmocnimy darń przed zimą. Jeśli gleba jest mocno ubita, możemy wykonać aerację trawnika (otwory na ok. 10 cm), a powstałe otwory podsypać średnioziarnistym piaskiem. Niewielkie zmiany grzybowe można spryskać przeznaczonym do tego preparatem.