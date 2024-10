Obowiązkowy zabieg z begonią. Wiosną na nowo obsypie się pięknymi kwiatami

Oto jedne z najpopularniejszych i najpiękniejszych kwiatów, jakimi dekorujemy balkony, tarasy i werandy. Begonie kwitną od czerwca, a swoimi barwnymi płatkami są w stanie cieszyć wzrok do września, niekiedy nawet do października. Co jednak zrobić, kiedy przekwitają? Co zrobić z begoniami na zimę? Nie uznawaj ich za rośliny jednoroczne. Odrobina troski wystarczy, by w kolejnym roku bajecznie rozkwitły.