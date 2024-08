Bywa mylona z żurawiną. Zapomniana jagoda wraca do łask

Rośnie w lasach, na podmokłych torfowiskach i wrzosowiskach, lecz nadaje się również do uprawy w ogrodzie. Na niewielkiej krzewince wraz z końcem lata pojawiają się niepozorne jagody. Borówka brusznica, znana również jako borówka czerwona, to niewielki, ale niezwykle cenny owoc, który od wieków jest stosowany zarówno w kuchni, jak i w medycynie naturalnej. Dawniej jej liście uznawano nawet za amulet przynoszący szczęście. Na co pomaga borówka brusznica? Przysłuży się zwalczeniu problemów na tle układu moczowego i pokarmowego.