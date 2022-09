Zastosowanie octu podczas domowych porządków

Porady Włóż kartkę w skrzydło ramy i dociśnij. Szybki trik zdradzi wadliwe okno Nie da się ukryć, że domowe sposoby w wielu przypadkach są niezawodne. Są tanie i skuteczne. Dzięki nim można m.in. pozbyć się uciążliwych plam i zabrudzeń bez konieczności kupowania środków czystości.

W wielu przypadkach domowe sposoby zakładają wykorzystanie octu. Okazuje się, że podczas porządków jest on niezawodny. Wszystko przez to, że ma właściwości dezynfekujące, odkamieniające, udrożniające, odświeżające i nabłyszczające.

Przydaje się więc m.in. podczas czyszczenia kabiny prysznicowej oraz kuchenki mikrofalowej, udrażniania rur, usuwania nieprzyjemnych zapachów, czy też odświeżania dywanów i wykładzin.

Zdjęcie Ocet radzi sobie z usuwaniem zabrudzeń z wielu powierzchni / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Liść laurowy do prania. Poznaj jego magiczną moc!

Reklama

Ocet na owady. Co trzeba zrobić?

Jak się okazuje, ocet może również pomóc w walce z owadami. Nawet wczesną jesienią dają o sobie znać i chętnie wlatują przez otwarte okna do domów oraz mieszkań. Dla wielu osób są istną zmorą.

By uporać się z tym problemem, trzeba spryskać ramy okna roztworem na bazie octu. Wystarczy wymieszać go z wodą w proporcjach 1:1, przelać do butelki z atomizerem i rozpylić zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie okna. Dzięki temu można skutecznie zniechęcić owady do zadomowienia się w naszych czterech ścianach.

Zobacz także: Jak wyczyścić żelazko z kamienia? Skuteczne i sprawdzone patenty

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zioła i owoce na odporność. Wśród nich jest... ananas Interia.tv