Włóż kartkę w skrzydło ramy i dociśnij. Szybki trik zdradzi wadliwe okno

Spis treści: 01 Dlaczego wieje przez okno?

02 Jak sprawdzić skąd wieje z okna?

03 Co zrobić, gdy wieje z okna?

04 Przeciągi w domu - zapobieganie

Dlaczego wieje przez okno?

Przyczyn tego, dlaczego wieje przez okno jest wiele. Niektórych należy szukać w samej strukturze budynku. Dzieje się tak, ponieważ obiekt podlega ciągłym pracom gruntu, a wraz z nim pracują wszystkie jego elementy, w tym także okna, które z upływem czasu ulegają rozszczelnieniu.

Oprócz tego pojawiają się również inne powody, które sprawiają, że nasze okna stają się nieszczelne:

Reklama

Czynniki atmosferyczne - mróz, deszcz, wiatr i mocne słońce mogą uszkadzać ramy okien.

Nieprawidłowe użytkowanie - bardzo ważne jest, aby podczas eksploatacji przestrzegać wszystkich zaleceń producenta, odnoszących się do pielęgnacji uszczelek i codziennego używania okien.

Niewłaściwe wymiary - nieszczelne okna to także skutek źle dobranego rozmiaru produktu . Sprawdzając wymiary, należy wziąć pod uwagę to, że między ramą a ościeżem powinno się zostawić małą szczelinę, której rozmiar zależy od materiału, z jakiego wykonano okno.

. Sprawdzając wymiary, należy wziąć pod uwagę to, że między ramą a ościeżem powinno się zostawić małą szczelinę, której rozmiar zależy od materiału, z jakiego wykonano okno. Źle dociśnięte skrzydło - poziom dociśnięcia okna trzeba regulować co najmniej dwa razy w roku. Zimą warto je mocniej docisnąć, a latem zmniejszyć nacisk, aby wywołać lepszą cyrkulację powietrza.

Kurczące się uszczelki - zmieniają one swoją objętość lub nawet pękają na skutek niskich temperatur.

Zły montaż okien - ekipa montująca często nieprawidłowo dokonuje regulacji skrzydeł względem ram, co może powodować nieszczelności w okresie jesienno-zimowym.

Okna uległy uszkodzeniom mechanicznym.

Produkt jest niskiej jakości albo był nieprawidłowo magazynowany.

Jak sprawdzić skąd wieje z okna?

Zdjęcie Ten mały szczegół chroni przed niepotrzebną ucieczką ciepła / 123RF/PICSEL

Zanim zaczniemy uszczelnianie, musimy najpierw wiedzieć, jak sprawdzić skąd wieje z okna. W praktyce istnieją tylko 3 takie miejsca, które umożliwiają przedostanie się powietrza z zewnątrz. Pierwsze z nich może być między ościeżnicą a oknem, w punkcie, w którym zostało przymocowane okno do ściany. Kolejną możliwością jest nieszczelność w miejscu, gdzie styka się szyba i rama okna. Trzecim takim punktem jest skrzydło ramy okna, które może być zbyt mało dociśnięte.

Chcąc sprawdzić, skąd wieje z okna, można włożyć kartkę papieru pomiędzy ościeżnicę a skrzydło. Jeśli przy zamkniętym oknie będziemy mogli ją bez trudu wyjąć, oznacza to, że mamy nieszczelne okno. Dodatkowym sygnałem, mówiącym nam o nieszczelności jest pojawiająca się wilgoć na parapecie lub przeciąg, który pojawia się w domu mimo zamkniętych okien.

Podejrzewając przewiew powietrza w innym miejscu, wystarczy przejechać ręką wzdłuż ramy, aby wyczuć miejsce nieszczelności. Warto też zwrócić uwagę na uszczelki, jeśli są wycięte, pogięte lub po prostu zniszczone należy je wymienić.

Sprawdź również: Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie? Te nawyki muszą wejść ci w krew

Co zrobić, gdy wieje z okna?

Zdjęcie Genialny trik, dzięki któremu zatrzymasz więcej ciepła w mieszkaniu / 123RF/PICSEL

Mając już pewność, że mamy nieszczelne okna, należy podjąć działania, które pomogą nam jak najszybciej pozbyć się tego problemu. Jest to istotne ze względu na to, że nieszczelność może znacząco wpłynąć na nasze rachunki za ogrzewanie. Zabezpieczając swoje okna przed nadmiernym przepływem powietrza, możemy zwiększyć oszczędzanie energii i co za tym idzie, obniżyć koszty eksploatacji.

Istnieje wiele sposobów na to, co zrobić, gdy wieje z okna, oto kilka z nich:

Regulacja okien PCV - wiele osób myśli, że jednorazowe regulowanie okna podczas jego montażu wystarczy. Nic bardziej mylnego, ponieważ na skutek oddziaływania zmiennych temperatur, okucia okna mogą się kurczyć lub rozszerzać, a skrzydło powoli zaczyna odstawać od ramy i powoduje nieszczelność. Większość nowych okien ma regulację, którą można ustawić na tzw. tryb letni. Warto sprawdzić, czy mamy ją dostosowaną do panującej pory roku. W momencie, gdy wiemy, że nie jest to prawidłowe ustawienie, możemy kluczem imbusowym zmienić tryb na zimowy. Jeśli to nie pomoże, należy skorzystać z pomocy specjalisty.

Uszczelki - można ich użyć, gdy przewiew pojawia się na styku ramy i ościeżnicy. Uszczelki są wykonane np. z pianki poliuretanowej. Zastosowanie ich, pomoże ci zadbać o okna na najbliższe kilka sezonów. Pamiętaj jednak, aby przed ich nałożeniem wyczyścić ościeżnice i przede wszystkim wybrać odpowiedni rozmiar uszczelek.

Silikon - jeśli nieszczelności nie są duże, możemy tam, gdzie wieje z okna, zastosować silikon. W tym przypadku warto zainwestować w silikon akrylowy, który jest odporny na zmianę temperatur, promieniowanie słoneczne i wilgoć.

W tym przypadku warto zainwestować w silikon akrylowy, który jest odporny na zmianę temperatur, promieniowanie słoneczne i wilgoć. Badanie termowizyjne - koszt takiego badania to około 250 zł. Wykonują je specjaliści z pomocą kamery termowizyjnej, sprawdzając całe mieszkanie lub dom. Dzięki temu dowiesz się, którędy dokładnie dostaje się powietrze i łatwiej będzie ci temu zaradzić.

Taśma uszczelniająca - to produkt pozwalający w profesjonalny sposób pozbyć się problemu nieszczelnego okna. Do nałożenia tej taśmy konieczne jest zdjęcie całego okna, ponieważ przykleja się ją do ościeżnic oraz muru budynku, dlatego lepiej, aby wykonywał to ktoś doświadczony. Wewnątrz stosujemy taśmy paroszczelne, a po zewnętrznej stronie okna taśmy paroprzepuszczalne lub poliuretanowe.

Do nałożenia tej taśmy konieczne jest zdjęcie całego okna, ponieważ przykleja się ją do ościeżnic oraz muru budynku, dlatego lepiej, aby wykonywał to ktoś doświadczony. Wewnątrz stosujemy taśmy paroszczelne, a po zewnętrznej stronie okna taśmy paroprzepuszczalne lub poliuretanowe. Listwy uszczelniające do okien - montuje się je w miejscu styku tynku oraz ościeżnicy okiennej. Przed przyklejeniem listwy należy zadbać o to, aby punkt jej umieszczenia był starannie wyczyszczony, co wzmocni trwałość kleju.

Zdjęcie Okna połaciowe wymagają szczególnej uwagi. W najgorszym wypadku w razie nieszczelności okna czeka nas mały remont sufitów

Przeciągi w domu - zapobieganie

Zapobieganie temu, aby nie pojawiały się przeciągi w domu, należy oczywiście zacząć od zlikwidowania problemu nieszczelnych okien. W następnej kolejności warto wziąć pod uwagę inne sposoby, które pozwolą nam uniknąć przeciągów:

Montaż rolet i zasłon - są one barierą dla powietrza pochodzącego z zewnątrz i wspomagają izolację okna.

Gdy przeciąg pochodzi z nieszczelnych drzwi, należy wyjąć podkładkę z zawiasu. Dzięki temu zmniejszymy objętość szczeliny pod nimi.

Drzwi możesz uszczelnić również specjalną, dokręcaną listwą z włosiem.

Wyreguluj wentylację oraz klimatyzację, sprawdzając ustawienia wylotów powietrza.

Kup specjalny wałek lub poduszkę pod drzwi i okna, które zapobiegają przeciągom.

Czytaj również:

Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Już dziś przyjrzyj się swoim oknom

Do czego służą otwory w oknach PCV? To trzeba wiedzieć

Zobacz także: