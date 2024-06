Zamontowanie siatki na balkonie jest proste i szybkie. Zanim to jednak zrobimy, upewnijmy się, że nie będziemy mieli z tego powodu problemów.

Balkon, mimo że jest częścią mieszkania, uznawany jest za część wspólną budynku mieszkalnego. To właśnie dlatego powinniśmy upewnić się przed założeniem siatki, że jest to w pełni zgodne z wytycznymi administracji.

Problem pojawia się, kiedy instalując siatkę, musimy naruszyć elewację lub konstrukcję budynku. To właśnie w takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie zgody. Administracja budynku poinformuje nas, czy jest możliwe, a jeśli nie wyda zgody, możemy odwołać się od decyzji i prosić o jej uzasadnienie.

Siatka na balkonie powinna przylegać do ściany i być przymocowana od podłogi aż po sufit .

Są dwa sposoby na przyczepienie na balkonie siatki. Pierwszym z nich jest wykonanie nawierceń . Otwory wykonuje się co 30-40 cm, a w nich umieszcza się kotwy oczkowe. Następnie przewleka się przez nie stalową linkę, która może zostać przeczepiona do ściany zaciskami liniowymi lub śrubą rzymską. Na tak przygotowanym stelażu rozciągamy siatkę, przycinamy ją i odpowiednio napinamy . Przyczepiamy ją za pomocą metalowych spinek lub opasek zaciskowych.

Na zaczep nakładamy klej, przykładamy do miejsca docelowego i dociskamy tak, aby klej został równomiernie rozprowadzony między zaczepem a ścianą. W przypadku chropowatych ścian elewacji nakładamy więcej kleju, aby mógł on wniknąć w nierówności i zapewnić siatce trwałość. Zaczepy umieszczamy w odległości ok. 15-20 cm, a siatkę montujemy na nich dopiero kiedy będziemy mieć pewność, że klej całkowicie wyschnął. Osłonę montujemy na przełożonym sznurku przez ząbki zaczepu. Przycinamy ją i odpowiednio napinamy.