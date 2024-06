Chcesz szybko rozwiązać problem? Nie tędy droga. Pod żadnym pozorem nie używaj do umycia zwierzaka szarego mydła czy innych kosmetyków przeznaczonych dla ludzi . Mogą jeszcze pogorszyć stan sierści. Musisz mieć na uwadze, że tłusta sierść u kota to z dużym prawdopodobieństwem objaw poważniejszych problemów ze zdrowiem. Niezbędna staje się więc wizyta u weterynarza, który przeprowadzi odpowiednie badania i będzie w stanie zalecić skuteczną kurację.

Stan futerka kotów , które nie są w stanie samodzielnie wylizywać sierści, szybko się pogarsza. Dzieje się tak w przypadku zwierzaków z problemami neurologicznymi oraz nadwagą . Mają one problemy z dotarciem do każdego obszaru wymagającego pielęgnacji. Pierwsze objawy pojawiają się zwykle w najdalszej części grzbietu i tuż nad ogonem . Konieczne jest wprowadzenie modyfikacji w kwestii żywienia oraz zadbania o kocią aktywność.

Nastroszona, tłusta sierść to sygnał nieprawidłowości w diecie kota. Mało urozmaicony jadłospis i karmy pozbawione kluczowych substancji odżywczych prowadzą do niedoborów. Pogorszenie się stanu futerka to zwykle pierwszy sygnał ostrzegawczy. Jeśli go zignorujemy, ucierpi cały organizm mruczka. Podobnie jak u ludzi, w grę może wchodzić alergia pokarmowa. W sytuacji, gdy nie wiesz, jak powinno wyglądać żywienie kota, również zasięgnij rady w gabinecie weterynaryjnym. Różne są potrzeby młodych zwierząt, kocich seniorów czy kotów po zabiegach sterylizacji.