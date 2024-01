Kardamon malabarski (Elettaria cardamomum) to gatunek byliny należący do rodziny imbirowatych. Nazywa się go też kardamonem cejlońskim, długim, indyjskim, jawajskim lub... po prostu kardamonem.

Kardamon występuje w stanie dzikim na Półwyspie Indyjskim i na Cejlonie, w Chinach i Indonezji. Surowcem są wysuszone owoce lub nasiona kardamonu. Substancje czynne zawarte są w samych nasionach, ale mimo to w handlu preferowane są owoce przez wzgląd na większą trudność w ich sfałszowaniu. Owoce kardamonu to torebki mające od 1 do 2 cm długości. Są one podłużne, jajowate i trójboczne. Mają zielonkawy lub żółtawy kolor. Nasiona są natomiast ciemnoczerwono-brązowe, zlepione razem z błoniastą osłonką, tworzącą jedną masę.

Związki czynne kardamonu zawarte są w olejku eterycznym (Cardamoni aetheroleum), który stanowi około 4 proc. suchej masy surowca. W skład olejku wchodzą:

monoterpeny

borneol

kamfora.

Jak kardamon działa na organizm?

Kardamon nazywany jest królem przypraw. Ma łagodny aromat i intensywny korzenny smak z wyraźną nutą kamfory. W 100 gramach produktu znajduje się:

229 kcal

10,2 g białka

2,2 g tłuszczu

20,1 g błonnika

130 mg wapnia

4,6 mg żelaza

173 mg magnezu.

Zawarte w surowcu monoterpeny wykazują silne działanie przeciwbakteryjne, rozkurczowe i wykrztuśne. Z tego powodu surowiec ten stosowany jest w medycynie europejskiej jako środek żółciopędny i wspomagający trawienie. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej można go stosować w leczeniu niestrawności. To jednak nie wszystko!

Kardamon od wieków stosowany jest w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych jako środek wykrztuśny oraz przy schorzeniach dróg moczowych jako środek moczopędny. Wykazuje on również mocne działanie przeciwgrzybiczne i hamuje enzymy odpowiedzialne za rozwój choroby Alzheimera. Przyprawa ta uważana jest również za... afrodyzjak.

Przeciwskazaniem do stosowania kardamonu jest kamica żółciowa. Zgodnie z medycyną ajurwedyjską nie należy spożywać go także w ciąży.

Łuskane nasiona kardamonu warto dodawać do ulubionych potraw, kawy, herbaty, a nawet alkoholi domowej roboty.

