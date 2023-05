Oliwa z oliwek - źródło zdrowych kwasów tłuszczowych

Oliwę uzyskuje się w wyniku tłoczenia dojrzałych oliwek. Aż 73 procent jej składu stanowi kwas oleinowy, który ma wiele właściwości prozdrowotnych. Wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego człowieka, obniża poziom cholesterolu, chroni przed chorobami serca, a także ogranicza ryzyko rozwoju cukrzycy typu II. Z kolei około 24 procent składu oliwy z oliwek to nasycone tłuszcze oraz kwasy omega-6 i omega-3, które zmniejszają stany zapalne w organizmie.

Chroni przed rakiem, miażdżycą i cukrzycą

Oprócz kwasów tłuszczowych oliwa z oliwek zawiera również witaminy E i K oraz przeciwutleniacze, które pomagają obniżyć poziom cholesterolu we krwi. Wspiera ona pracę serca i chroni przed nadciśnieniem. Dodatkowo pomaga uniknąć udaru spowodowanego zaburzeniami przepływu krwi w mózgu. Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym uważa się, że oliwa z oliwek zapobiega powstawaniu nowotworów.

Tłuszcz ten wykazuje również działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Poza tym korzystnie wpływa na poziom cukru we krwi, dlatego skutecznie zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2.

Oliwa z oliwek to bogate źródło witamin A, E, D i K, a także przeciwutleniaczy

Oliwa z oliwek, a zdrowe i silne włosy

Produkt ten doceniany jest również w kosmetologii. Oliwa z oliwek może posłużyć jako składnik samodzielnie przygotowanych maseczek do skóry twarzy, a także włosów. Doskonale nadaje się do ich olejowania. Taki zabieg wzmacnia włosy, pozwala zachować ich prawidłową strukturę oraz chroni je przed działaniem czynników zewnętrznych.

Olejowanie wykonuje się przed myciem włosów. Wystarczy nałożyć niewielką ilość oleju na suche lub lekko zwilżone włosy, a następnie odczekać minimum 20 minut. Po takim czasie wystarczy zmyć olej ciepłą wodą, a następnie na dosłownie kilka minut nałożyć na włosy odżywkę. Następnie wystarczy normalnie umyć włosy.

Oliwa z oliwek świetnie nawilża i wzmacnia suche i zniszczone włosy

Ile oliwy z oliwek spożywać dzienne?

Regularne spożywanie oliwy z oliwek wiąże się z licznymi zaletami. Zaleca się spożywanie około 2-3 łyżek stołowych oliwy dziennie. Taka dawka nie powinna przekraczać 50 ml. Jest to związane z faktem, że oliwa ma wysoką zawartość tłuszczu, a co za tym idzie wiele kalorii. Z drugiej strony w porównaniu do innych tłuszczy oliwa z oliwek korzystnie wpływa na masę ciała i nie powoduje nadmiernego jej przyrostu.

Oliwa ma bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Możemy dodawać ją do sałatek, makaronów czy wszelkich gotowanych dań. Świetnie zastępuje masło i doskonale smakuje na świeżym i chrupiącym chlebie. Zawsze warto mieć ją w swojej kuchni.