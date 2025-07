Pracochłonnym sposobem usuwania chwastów w kostce brukowej jest ich wyrywanie. Możesz zrobić to ręcznie lub za pomocą specjalnych wycinaków.

Z tego powodu lepiej sięgnąć po opryski, które pokryją części nadziemne chwastów, ale również wnikną do gleby. W sklepach ogrodniczych znajdziesz wiele chemicznych herbicydów . Produkty te jednak są niebezpieczne także dla innych roślin rosnących wokół, trawnika czy nawet zwierząt domowych.

W swojej kuchni z pewnością znajdziesz sól. Ta popularna przyprawa pozwoli ci raz na zawsze pozbyć się chwastów. J ak użyć soli na chwasty w kostce brukowej? To proste! Wystarczy posypać nią niechciane rośliny i spryskać małą ilością wody. Staraj się, aby soli nie rozcieńczyć w stosunku większym niż 1 do 3.

Kolejnym uniwersalnym środkiem na chwasty jest ocet. Na chwasty w kostce brukowej jest nie tylko skuteczny, ale także szybko działa. Przed użyciem warto ocet rozpuścić w wodzie w proporcji 2:1. Możesz dodać do roztworu także kilka kropel płynu do naczyń i sól, aby wzmocnić efekt. Wymieszaj zatem litr wody ze szklanką octu spirytusowego, pół szklanką soli i łyżeczką płynu do naczyń.