Rdestowiec japoński to roślina, która w Polsce zyskała tytuł jednego z najgroźniejszych chwastów . Chociaż nie jest szkodliwy dla człowieka, wypiera z danego miejsca gatunki rodzime.

Rdestowiec nie dość, że ma bardzo inwazyjny charakter, to jeszcze potrafi się przystosować nawet do trudnych warunków. Chociaż roślina wygląda dość egzotycznie, jest dość uciążliwa - jej kłącza mogą sięgać nawet do 3 metrów w głąb ziemi i czasami rozrosnąć się na odległość niemal 20 metrów od macierzystej rośliny.