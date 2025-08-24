Brudne żelazko? Najpierw zapobiegaj!

Brudne żelazko nie bierze się znikąd, a zazwyczaj to jego niewłaściwe użytkowanie przypala jego stopę. Jaka jest recepta na czyste urządzenie? Przede wszystkim trzeba się trzymać wskazówek producenta odzieży, ponieważ zbyt wysoka temperatura w trakcie prasowanie niszczy i pali materiał, a spalenizna osiada na żelazku. Do tego dochodzi kolejna - chociaż oczywista - rada. Zanim zabierzemy się za prasowanie, upewnijmy się, że ubranie jest świeżo wyprane. Nawet najmniejsze zabrudzenia odzieży, chociaż niewidoczne, mogą spowodować, że żelazko się przypali.

Co zrobić, kiedy jednak żelazko stało się brudne? Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, ale działać w miarę szybko, ponieważ wtedy istnieje większe prawdopodobieństwo, że usuniemy zabrudzenia sprawnie. Czasami wystarczy stopę ostudzić i przetrzeć ją nieco wilgotną szmatką i wytrzeć suchą ścierką do czysta.

Brudne żelazko? Nie wszystkie metody działają

Brudne żelazko można czyścić na wiele sposobów: zarówno sięgając po specjalistyczne środki, jak i korzystając z domowych patentów. Trzeba wiedzieć jedno: jeśli chodzi o domowe sposoby, nie wszystkie są uniwersalne, ponieważ niektóre z nich mogą uszkodzić powłokę stopy, a to przyczyni się do jednego: żelazko się po prostu zniszczy. Aby nie nadwyrężać domowego budżetu, warto udać się do sklepu i skorzystać z preparatów rekomendowanych przez producenta. Oczywiście, nie jest to wymóg, a miłośnicy domowych i ekologicznych sposobów na czyste żelazko również znajdą coś dla siebie.

Czyszczenie żelazka ze stopą stalową

Żelazko stalowe jest łatwiejsze do wyczyszczenia africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Żelazko ze stalową stopą wydaje się najbardziej uniwersalne i w opinii wielu osób najłatwiej je wyczyścić. Mimo wszystko lepiej zachować umiar i delikatność, aby nie porysować stalowej powłoki. Jak wyczyścić żelazko? Na samym początku odłączmy je od zasilania i czekamy, aż ostygnie. Dopiero później zabieramy się do pracy.

Ocet i woda : duet uniwersalny, który nie ma sobie równych wśród miłośników ekosprzątania. Wystarczy te dwa składniki wymieszać ze sobą w proporcji 1:1, przetrzeć brudną stopę żelazka, a później wytrzeć do sucha.

Soda oczyszczona albo drobna sól : biały proszek wysypujemy na wilgotną i chłonną ściereczkę, a następnie delikatnie przecieramy stopę żelazka.

Sok z cytryny: przelewamy go do miseczki, a następnie nawilżamy nią ściereczkę, nakładamy na stopę żelazka i pozostawiamy na kilka minut. Po takim zabiegu czyszczącym przecieramy żelazko suchą ścierką.

Czyszczenie żelazka ze stopą ceramiczną albo teflonową

Ceramiczna albo teflonowa powłoka może się szybko zarysować ALEKSANDR KHMELIOV 123RF/PICSEL

Stopy żelazek teflonowych i ceramicznych są delikatniejsze i bardzo łatwo je porysować, więc wszystkie metody polegające na stosowaniu szorstkich materiałów nie wchodzą w grę. Tutaj sprawdzą się płyny: albo ocet wymieszany z wodą, albo sok z cytryny. W przypadku delikatnych powłok warto rozważyć jednak zakup specjalistycznych środków, ponieważ zarysowana powierzchnia w błyskawiczny sposób może zardzewieć.

