Ser żółty jest źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, a w jego składzie znajduje się nawet 45 proc. tłuszczu. Z tego też względu - jak podają specjaliście ds. żywienia, jedzony w dużych ilościach wywołuje niekiedy szereg skutków ubocznych. Wśród nich są m.in. stany zapalne w organizmie, które mogą być następstwem mniej i bardziej poważnych chorób. Dlaczego jeszcze należy po niego sięgać z rozwagą?

Co może ci grozić, jeśli jesz za dużo sera żółtego?

Zaparcia

Z uwagi na wysoką zawartość tłuszczu i niski poziom błonnika w serze żółtym, nadmierne jego spożywanie może wywołać szereg dolegliwości trawiennych - m.in. zaparcia i wzdęcia. Długotrwałe jedzenie dużych ilości sera może natomiast prowadzić do zaparć przewlekłych.

Stany zapalne

Kazeina - białko, które znajduje się w mleku krowim, u wielu osób wywołuje szereg dolegliwości. Może przyczynić się nawet do stanu zapalnego w organizmie. Objawami są m.in. problemy trawienne, skórne czy ból stawów.

Zgaga

Ser żółty u wielu osób bywa także powodem zgag. Wysoka zawartość tłuszczu w tym produkcie może rozluźnić mięsień, który w naturalny sposób zapobiega cofaniu się kwasu żołądkowego do przełyku, a stąd już krótka droga do uczucia pieczenia. Nieleczona zgaga prowadzić może natomiast do poważniejszych schorzeń, jak np. refluks żołądkowo-przełykowy.

Wypryski na ciele

U niektórych osób hormony obecne w produktach mlecznych mogą stymulować produkcję sebum i przyczyniać się do zatykania porów, a tym samym wzmagać powstawanie ropnych wyprysków - nie tylko na twarzy ale i całym ciele.

Zdjęcie Jedzenie nabiału u niektórych osób może być powodem ropnych wyprysków na skórze / 123RF/PICSEL

Większe ryzyko zachorowania na nowotwór

Według specjalistów z Komitetu Lekarzy na rzecz Medycyny Odpowiedzialnej, jedzenie dużych ilości sera żółtego może przyczyniać się do większego ryzyka rozwoju nowotworów - szczególnie raka piersi, z uwagi na hormony zawarte w mleku krowim.