Co zrobić, by lustra w łazience nie parowały? Oto proste sposoby!

Porady

Dołącz do nas:

Łazienka to pomieszczenie, w którym panuje wilgoć. To środowisk sprzyjające osiadaniu pary wodnej na lustrze. Wbrew pozorom przetarcie zaparowanej tafli dłonią to zły pomysł. Rozwiązuje problem tylko na chwilę i w dodatku powoduje pojawienie się smug. Istnieją jednak proste sposoby, dzięki którym można uniknąć zaparowanych luster. Co trzeba zrobić?

Zdjęcie Istnieje kilka prostych, domowych sposobów, dzięki którym można zapobiec parowaniu luster / 123RF/PICSEL