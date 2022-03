Bukiet kwiatów to jeden z najpopularniejszych upominków z okazji Dnia Kobiet. Niezobowiązujący, elegancki, uniwersalny, wydaje się być podarkiem idealnym zarówno dla bliskiej osoby, jak i tej, z którą nie łączą nas silne więzi. Cieszy oko i przez kilka dni pięknie dekoruje wnętrze domu czy mieszkania.

Niestety tulipany, róże, żonkile czy eustomy, które często wręczamy z okazji Dnia Kobiet, nie należą do trwałych kwiatów. Umieszczone w wazonie, zwykle po kilku dniach więdną. Co zrobić, by przedłużyć życie ciętym kwiatom? Oto kilka trików.

Co zrobić, by kwiaty dłużej stały? Przytnij łodygi

Aby cięte kwiaty zachowały świeżość, należy odpowiednio o nie zadbać. Kwiaty w wazonie powinny mieć odpowiednią ilość wody — w przypadku większości gatunków sięgającą do wysokości 1/3 łodygi. Nie mogą też stać w bardzo ciepłym lub silnie nasłonecznionym miejscu.

Przed umieszczeniem kwiatów we flakonie warto również przyciąć łodygi roślin. Jak przycinać kwiaty przed włożeniem do wazonu? Eksperci polecają, by cięcie wykonać ostrym nożykiem, pod kątem 45 stopni, na wysokości ok. 3 cm od końcówki łodygi.

Co zrobić, by kwiaty dłużej stały? Trik z wybielaczem

W kwiaciarniach sprzedawcy do bukietów często dołączają saszetki z odżywką, które mają przedłużyć życie ciętym kwiatom. Wstawiając bukiet do wazonu, można wykorzystać ten gotowy preparat, można też jednak zdecydować się na wypróbowanie domowych sposób.

Popularnym trikiem, pomagającym zachować świeżość kwiatów, jest wlanie do wazonu odrobiny wybielacza. Zawarte w nim substancje usuną rozwijające się w wodzie drobnoustroje, odpowiedzialne za rozwój procesów gnilnych. Dzięki temu kwiaty pozostaną dłużej świeże.

Co zrobić, by kwiaty dłużej stały? Domowe sposoby

Wlanie wybielacza do wazonu to nie jedyny domowy sposób na przedłużenie życia ciętych kwiatów. Inną popularna metodą jest wsypanie do wody łyżeczki cukru, który na rośliny podziała jak odżywka.

Kolejnym patentem jest wrzucenie do wody miedzianej monety lub tabletki aspiryny - obydwie, podobnie jak wybielacz, hamują rozwód bakterii.

