Mozzarella to włoski ser podpuszczkowy, pochodzący z Kampanii i wytwarzany ze świeżego mleka bawolic - samic wołu domowego lub z mleka krowiego bądź z ich mieszanki.

Ser mozzarella sprzedawany jest w postaci niewielkich gomółek o obłym kształcie, zanurzonych w serwatce i stanowi składnik wielu dań tradycyjnej kuchni włoskiej takich jak np.:

lazania,

sałatka caprese,

większość rodzajów pizzy.

Najbardziej cenioną odmianą sera mozzarella jest di bufala campana (popularnie bufala mozzarella), produkowana wyłącznie w regionie Kampania, według tradycyjnych historycznych receptur z miasta Aversa w prowincji Caserta. Ser ten znajduje się na liście produktów o Chronionej Nazwie Pochodzenia.

Woda z mozzarelli: Nie wylewaj, bo ma mnóstwo witamin

Woda z mozzarelli to po prostu płyn, powstały w procesie serowarstwa, czyli popularna serwatka. Większość najcenniejszych składników znajduje się wprawdzie w serowej kulce, ale serwatka to także prawdziwa witaminowa bomba, bogata w :

białka,

laktozę,

sole mineralne (potas, wapń, sód),

witaminy (głównie z grupy B),

kultury bakterii mlekowych.

To dzięki tym składnikom serwatka z mozzarelli może pozytywnie wpłynąć na zdrowie jelit. Wodę z mozzarelli można więc spożywać, pod warunkiem, że jest świeża. Jeśli jednak nie jesteśmy pewni, że chcemy pić ją bezpośrednio z opakowania, możemy spożyć ją w innej formie!

Zobacz również: Pyszne pakieciki z mozzarellą

Co zrobić z wodą z mozzarelli?

Woda z mozzarelli świetnie sprawdzi się przede wszystkim w zupach oraz sosach, szczególnie tym śmietanowym. Niektórzy używają jej także jako marynaty do mięs (zmiękcza włókna).

Serwatkę z mozzarelli można także dodawać do wody w produkcji chleba lub ciast. Nadaje ona wypiekom bogatszego, lekko kwaskowego smaku.

Wodę z mozzarelli warto dodawać też do koktajli - wzbogaca ona nie tylko ich wartość odżywczą, ale także smak.

Szerpowie nadziei: Wzruszająca podróż na tatrzańskie szczyty Polsat