Co zrobić z wodą z mozzarelli? To witaminowa bomba
Ser mozzarella ma mnóstwo fanów na całym świecie, także w Polsce. Większość z nas spożywa jedynie białe kulki, nie wiedząc, że woda z sera to prawdziwa witaminowa bomba. Jak skorzystać z jej wyjątkowych wartości?
Mozzarella to włoski ser podpuszczkowy, pochodzący z Kampanii i wytwarzany ze świeżego mleka bawolic - samic wołu domowego lub z mleka krowiego bądź z ich mieszanki.
Ser mozzarella sprzedawany jest w postaci niewielkich gomółek o obłym kształcie, zanurzonych w serwatce i stanowi składnik wielu dań tradycyjnej kuchni włoskiej takich jak np.:
- lazania,
- sałatka caprese,
- większość rodzajów pizzy.
Najbardziej cenioną odmianą sera mozzarella jest di bufala campana (popularnie bufala mozzarella), produkowana wyłącznie w regionie Kampania, według tradycyjnych historycznych receptur z miasta Aversa w prowincji Caserta. Ser ten znajduje się na liście produktów o Chronionej Nazwie Pochodzenia.
Woda z mozzarelli: Nie wylewaj, bo ma mnóstwo witamin
Woda z mozzarelli to po prostu płyn, powstały w procesie serowarstwa, czyli popularna serwatka. Większość najcenniejszych składników znajduje się wprawdzie w serowej kulce, ale serwatka to także prawdziwa witaminowa bomba, bogata w :
- białka,
- laktozę,
- sole mineralne (potas, wapń, sód),
- witaminy (głównie z grupy B),
- kultury bakterii mlekowych.
To dzięki tym składnikom serwatka z mozzarelli może pozytywnie wpłynąć na zdrowie jelit. Wodę z mozzarelli można więc spożywać, pod warunkiem, że jest świeża. Jeśli jednak nie jesteśmy pewni, że chcemy pić ją bezpośrednio z opakowania, możemy spożyć ją w innej formie!
Co zrobić z wodą z mozzarelli?
Woda z mozzarelli świetnie sprawdzi się przede wszystkim w zupach oraz sosach, szczególnie tym śmietanowym. Niektórzy używają jej także jako marynaty do mięs (zmiękcza włókna).
Serwatkę z mozzarelli można także dodawać do wody w produkcji chleba lub ciast. Nadaje ona wypiekom bogatszego, lekko kwaskowego smaku.
Wodę z mozzarelli warto dodawać też do koktajli - wzbogaca ona nie tylko ich wartość odżywczą, ale także smak.