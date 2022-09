Pies sąsiada obsikuje bukszpany i tuje w twoim ogrodzie? Są na to sposoby

Porady

Dołącz do nas:

Widok beztrosko spacerującego psa jest, szczególnie na wsiach, niezwykle powszechny. Lubią one od czasu do czasu zaznaczyć swoje terytorium, często wybierając jako ofiary tuje i bukszpany, które rosną w naszym ogrodzie. Co zrobić, aby pies nie sikał na krzewy? Oto niezawodne sposoby!

Zdjęcie Psy z chęcią zaznaczają swoje terytorium wprost na tuje i bukszpany w naszym ogrodzie / Getty Images