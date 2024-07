Co zrobić, żeby lodówka zużywała mniej prądu? Proste nawyki pozwolą zaoszczędzić

Konieczność ciągłego podtrzymywania niskiej temperatury sprawia, że lodówki to urządzenia, które odpowiadają za znaczny pobór energii elektrycznej w domu. Dotyczy to również urządzeń w dobrej klasie energetycznej. Co zrobić, żeby lodówka zużywała mniej prądu? Jej wyłączenie nie wchodzi w grę. Mimo to niewielkie zmiany w codziennych nawykach przyczynią się do oszczędnej pracy lodówki.