Szampan swoją nazwą nawiązuje do francuskiego regionu, w którym się narodził. Wyrabia się go bowiem w Szampanii, gdzie powstaje z stosunkowo późno dojrzewających winogron. Prawdziwego szampana wynaleźli mnisi z opactwa Hautvillers w 1531 roku. Ostateczny produkt, którym dziś delektują się ludzie na całym świecie, powstał w 1690 roku.

Jak przechowywać szampana po otwarciu?

Szampan zachwyca nie tylko smakiem, ale również łaskoczącymi podniebienie bąbelkami. Te powstają dzięki drugiej fermentacji, która zachodzi już w butelce. Używa się do niej mieszanki drożdży i cukru.

Bąbelki zachwycają tuż po otwarciu alkoholowego napoju, jednak im dłużej butelka pozostaje otwarta, tym szybkiej się z niej ulatniają. Jak temu zapobiec? To nic trudnego.

Reklama

Co zrobić, żeby szampan nie wygazował? Sięgnij po łyżeczkę

W butelce pozostała resztka szampana? Napój będzie zachwycał bąbelkami jeszcze przez długi czas. Wystarczy jedynie sięgnąć po schłodzoną, małą łyżeczkę do herbaty i włożyć ją do otwartej butelki trzonkiem do dołu. Dzięki takiemu zabiegowi dwutlenek węgla nie będzie ulatniał się ze środka.

Metalowa łyżka sprawi, że szyjka butelki ochłodzi się zdecydowanie szybciej niż jej dolna część, stając się tym samym "korkiem powietrznym", zatrzymującym przepływ gazu i utrudniając bąbelkom ucieczkę ku wylotowi.

Co zrobić, żeby szampan nie wygazował? Włóż go do lodówki

Aby nieco dłużej cieszyć się bąbelkami w szampanie wystarczy resztkę napoju umieścić w lodówce. W niskiej temperaturze dłużej zachowa on bowiem swoją świeżość.

Pamiętajmy jednak, iż najlepszą temperaturą do przechowywania tego trunku jest około 10 - 12 st. C. Wewnątrz lodówki panuje zazwyczaj temperatura ok. 4 st. C. Butelkę najlepiej umieścić więc na półce na jej drzwiczkach. Postoi tam, zachowując świeżość, nawet przez kolejne 3 dni.

***

Zobacz również:

Czy w sylwestra trzeba iść do kościoła? Czy uczestnictwo we mszy świętej jest obowiązkowe?

Tanie loty na ferie? Kluczowych jest kilka terminów

Dodaj do kawy. Rozprawią się z oponką i boczkami