Nie można także pomijać roli genów, które decydują o naturalnym rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej oraz predyspozycjach do wiotczenia skóry. U niektórych osób "pelikany" pojawiają się szybciej, ponieważ ich organizm ma skłonność do magazynowania tłuszczu w okolicy ramion. Znaczenie ma również dieta - nieodpowiednie nawodnienie , niedobór białka , witamin A , C i E oraz minerałów takich jak cynk czy miedź osłabia skórę , przyspieszając utratę jej sprężystości .

Regularność to klucz do sukcesu w walce z "pelikanami". Wykonuj ćwiczenia na obwisłe ramiona co najmniej 2-3 razy w tygodniu, dając mięśniom czas na regenerację między sesjami. Każdy trening powinien trwać od 20 do 30 minut i obejmować 3-4 różne ćwiczenia, z 2-3 seriami po 10-15 powtórzeń każde.