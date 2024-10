Wiele osób przyzwyczaiło się, że cytryny trzyma w lodówce. Okazuje się, że nie jest to najlepsze miejsce, ponieważ może ono sprzyjać psuciu się i powstawaniu na powierzchni pleśni. Wyjątkiem są jedynie owoce, które zostały już przekrojone. W warunkach chłodniczych można trzymać cytrusy, ale nie dłużej niż kilka dni. Jeśli mamy np. przekrojoną cytrynę, to przed włożeniem jej do lodówki można schować ją do specjalnych woreczków na żywność albo do pojemnika, aby do owocu nie przeniknęły zapachy z urządzenia i nie obsychało.