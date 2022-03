Czego lepiej nie wkładać do zmywarki? Uważaj na te rzeczy

Porady

Zmywarka to bez wątpienia jedno z urządzeń, które najbardziej ułatwia nam życie. W końcu kto z czystą przyjemnością lubi myć naczynia? Niestety jednak nie wszystkie naczynia nadają się do mycia w zmywarce. Zobacz, co lepiej umyć ręcznie.

Zdjęcie W zmywarce nie można myć wszystkich naczyń i przedmiotów / 123RF/PICSEL