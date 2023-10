Palenie papierosów i picie alkoholu

Cmentarz jest miejscem publicznym - nie dziwi więc fakt, że na jego terenie obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu i palenia papierosów. Należy o tym pamiętać szczególnie teraz, przed zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych, kiedy to spotykamy się przy grobach z bliskimi, spędzając na cmentarzu zdecydowanie więcej czasu. Nie wszyscy mają świadomość, że niewinny "dymek" może skończyć się mandatem. Dotyczy to oczywiście również "symbolicznego kieliszka z nieboszczykiem".

Picie alkoholu i palenie papierosów na terenie cmentarza jest w świetle prawa zakazane, ale warto pamiętać również o tym, że jest postrzegane przez sporą część społeczeństwa jako brak szacunku dla miejsca oraz zmarłych i traktowane jako gafa.

Reklama

Sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów

Na terenie większości cmentarzy w Polsce obowiązuje zakaz samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów. Co ważne, nie wolno również bez wiedzy i zgody zarządcy wykonywać żadnych prac remontowych, montować ławek czy kłaść kostki przy grobie. Jak się okazuje, nie jest to takie oczywiste, bo spora część osób sądzi, że ma prawo do zamontowania ławeczki przed grobem, który przecież opłaca.

Na terenie cmentarza obowiązuje także całkowity zakaz śmiecenia. Na cmentarzach znajduje się wystarczające ilość śmietników, często z informacją o obowiązku segregacji, a niedostosowanie się do tych zaleceń może skutkować otrzymaniem mandatu.

Wprowadzanie psów i innych zwierząt

Porady Usuniesz plamę z nagrobka bez szorowania. Potrzebujesz tylko jednej rzeczy Choć wciąż rośnie liczba osób, które zabierają swoje psy, a nawet koty nie tylko na spacery do parku, ale również na zakupy czy do restauracji, to warto pamiętać, że na terenie większości cmentarzy w naszym kraju obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów, ale co za tym idzie również kotów i innych zwierząt. Wizyta w tym miejscu z pupilem może skończyć się dla nas nie tylko mandatem, ale spotkać z pełnymi dezaprobaty spojrzeniami innych osób, które szukają na cmentarzu spokoju i cichych miejsc do zadumy.

Handel obwoźny, żebractwo i roznoszenie ulotek

Warto pamiętać o tym (szczególnie podczas Święta Wszystkich Świętych), że na cmentarzu obowiązuje całkowity zakaz handlu obwoźnego oraz żebractwa. Co ciekawe, nie wolno również na jego terenie rozdawać ulotek oraz kleić plakatów. Takie zachowania mogą skończyć się dla nas mandatem.

Zobacz również: Czy zaniedbanie grobu to grzech? Oto co mówi prawo kanoniczne