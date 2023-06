Czeka cię kontrola na lotnisku? Lepiej zrezygnuj z tej bielizny

Zaczyna się okres wakacyjno-urlopowy, a to oznacza, że miliony Polaków będzie podróżować samolotami, odbywając wcześniej obowiązkową odprawę na lotnisku. Jednym z głównych obowiązków pasażerów jest przejście przez bramkę wykrywającą metale. A przecież bywa i tak, że urządzenie wydaje dźwięk, chociaż niemal w całości rozebrani jesteśmy do rosołu. Dlatego zwłaszcza kobiety powinny pamiętać, czego nie zakładać, by uniknąć krępujących sytuacji.

Zdjęcie Chcesz sprawnie przejść kontrolę na lotnisku? Nie zakładaj metalowych elementów / 123RF/PICSEL