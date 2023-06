Wagi pojawiły się na lotnisku w Nowej Zelandii

Na lotnisku w Auckland International Airport w Nowej Zelandii pojawiły się niecodzienny widok - stanęły na nim wagi, a tuż obok miski z cukierkami. To inicjatywa linii lotniczych, które słodyczami chcą zachęcić pasażerów do ważenia się. Uczestnictwo w pomiarach nie jest obowiązkowe - pasażerowie biorą udział w ważeniu dobrowolnie. Celem linii lotniczych jest zachęcenie do tego, by stanąć na wadze 10 tysięcy osób. Jak informują linie lotnicze, pasażerowie będą proszeni o stanięcie na wadze od 29 maja do 2 lipca 2023 r.



Ważenie pasażerów wchodzących na pokład: Po co?

Inicjatywa Air New Zealand nie jest nowością, przepisy Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Nowej Zelandii nakładają na przewoźniku obowiązek przeprowadzania takiej procedury raz na pięć lat. W Europie także przeprowadzano ważenie pasażerów, robiła to Lufthansa na lotniskach w Atenach, Brukseli, Kopenhadze, Sofii, Mediolanie i Monachium we współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego. Przewoźnicy ważą nie tylko swoich pasażerów, ale także ich bagaże oraz ładunek samolotu. Wszystko po to, by poznać obciążenie samolotów i lepiej przewidywać ile paliwa będzie potrzebne podczas konkretnego lotu. Dane na temat wagi podnoszą także bezpieczeństwo pasażerów podczas lotu.



Dane na temat wagi pozostaną anonimowe

Stawanie na wadze dla wielu pasażerów może być niekomfortowe. Nowozelandzkie linie lotnicze w swoim oświadczeniu uspokajają jednak, że dane na temat wagi są anonimowe, nie będą mieli do nich dostępu nawet pracownicy linii lotniczych, a zbierane wyłącznie w celach statystycznych, aby poznać średnią wagę pasażerów i ich bagaży.



