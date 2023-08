Spis treści: 01 Przechowujesz kawę w słoiku. To może wpływać na jej smak

02 Jak przechowywać kawę? Lodówka to nie zawsze najlepszy pomysł

03 Jak przechowywać kawę?

Przechowujesz kawę w słoiku. To może wpływać na jej smak

Bardzo częstą metodą przechowywania kawy jest jej przesypywanie do słoika. W szczelnie zamkniętym naczyniu zmielona lub ziarnista kawa ma dłużej zachować swój aromat. Szkopuł w tym, jakiego rodzaju słoika użyjemy do przechowywania ziaren. Słońce i wysoka temperatura mają bowiem destrukcyjny wpływ na kawę. Gdy temperatura związków chemicznych zwiększa się, zachodzą reakcje, które nieodwracalnie zmieniają smak kawy. Pojawia się zatem pytanie: jak przechowywać kawę?

Nie musimy rezygnować z przechowywania kawy w słoiku, możemy to zrobić na dwa sposoby. Wystarczy włożyć szklany pojemnik do szafki, gdzie promienie słoneczne nie będą miały dostępu do ziaren. Drugim sposobem jest przesypanie ziaren do szklanego pojemnika wykonanego z ciemnego szkła. Warto też pamiętać, że kawę najlepiej przechowywać w chłodnym, ale suchym miejscu.

Zdjęcie Szkalny pojemnik do przechowywania kawy powinien być wykonany z ciemnego szkła / 123RF/PICSEL

Jak przechowywać kawę? Lodówka to nie zawsze najlepszy pomysł

Osoby, które zdają sobie sprawę, że kawę należy chronić przed wysokimi temperaturami, często uznają, że najlepszym dla niej miejscem będzie lodówka. Jednak nie zawsze jest to słuszne założenie. Należy pamiętać, że kawa ma zdolność pochłaniania zapachów, dlatego często polecana jest jako domowy odświeżacz powietrza. Jednak ta właściwość ma też drugą stronę medalu - kawa umieszczona w lodówce w nieszczelnym pojemniku będzie wchłaniać zapachy, co wpłynie na jej smak i aromat.

Kawy nie musimy trzymać w lodówce, ale jeśli chcemy to robić, powinniśmy zadbać o wyjątkowo szczelny pojemnik, inaczej ryzykujemy, że ziarna wchłonął zapach. Powiedzieliśmy dużo o błędach, czas zatem zadać pytanie jak prawidłowo przechowywać kawę?

Zdjęcie Ceramiczny pojemnik na kawę to dobry wybór / 123RF/PICSEL

Jak przechowywać kawę?

Jeśli chcemy prawidłowo przechowywać kawę, powinniśmy położyć ją w miejscu:

suchym,

zaciemnionym,

o temperaturze pokojowej.

Pojemnik, w którym przechowujemy kawę, nie może być przeźroczysty i musi być bardzo szczelny. Najlepiej sprawdzają się te wykonane z ciemnego szkła lub ceramiczne. Można też pozostawić kawę w jej oryginalnym opakowaniu, które zaprojektowano tak, by chronić ziarna przed słońcem i zmianami temperatury. Jednak w takiej sytuacji trzeba pamiętać, o klipsie lub innym sposobie na szczelne zamknięcie opakowania - inaczej kawa zwietrzeje.



