Częsty błąd przy suszeniu prania. Możesz zaszkodzić zdrowiu

Suszenie prania zimą nie należy do najłatwiejszych zadań. Najczęściej mokre rzeczy rozwieszamy na grzejnikach i domowych suszarkach. Naukowcy ostrzegają, że jeśli mamy słabą wentylację w domu, może nas to drogo kosztować. Okazuje się, że w ten sposób znacznie przyczyniamy się do rozwoju pleśni, która jest zagrożeniem dla zdrowia.