Co postawić na parapecie, żeby nie było wilgoci?

Miejsce, które znajduje się dosłownie na pierwszym froncie walki z wilgocią, to parapet okienny. Ze względu na bliskość okna, jest narażony na kondensację pary wodnej, która z kolei może prowadzić do pleśni, np. na ścianie czy uszczelkach. Jak radziły sobie z tym nasze babcie? Wbrew pozorom - bardzo skutecznie. I to bez zaawansowanych urządzeń, jedynie za pomocą domowych metod i składników kuchennych.

Sól kuchenna

Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na wilgoć jest sól kuchenna. Sól doskonale wchłania wilgoć z otoczenia. Wystarczy postawić na parapecie miseczkę z solą - będzie powoli chłonąć nadmiar wilgoci z powietrza, a gdy się nasyci, możesz ją łatwo wymienić na świeżą.

Ryż

Ryż, podobnie jak sól, ma właściwości pochłaniające wilgoć. Możesz nasypać suchy ryż do małej miseczki lub woreczka z bawełny i postawić go na parapecie. Ryż jest szczególnie przydatny w chłodnych miejscach, gdzie wilgoć osadza się na szybach. Nie zapomnij wymieniać ryżu co kilka tygodni, aby zachować jego skuteczność.

Kwiaty doniczkowe

Rośliny takie jak bluszcz pospolity czy skrzydłokwiat nie tylko ozdabiają wnętrze, ale także pomagają regulować wilgotność w mieszkaniu. Bluszcz jest jednym z najlepszych naturalnych pochłaniaczy wilgoci, a skrzydłokwiat wchłania parę wodną z powietrza, pomagając w ten sposób przywrócić równowagę w mikroklimacie wnętrza.

Jak zmniejszyć wilgotność w mieszkaniu domowym sposobem?

Jeśli wilgoć w mieszkaniu to stały problem, warto wprowadzić kilka prostych nawyków, które pomogą zmniejszyć jej poziom i utrzymać go na optymalnym poziomie. Poniżej opisujemy, co najlepiej wyciąga wilgoć.

Regularne wietrzenie pomieszczeń , zwłaszcza rano i wieczorem, pomaga pozbyć się nadmiaru wilgoci z wnętrza mieszkania. Nawet krótki, intensywny przewiew może znacznie poprawić jakość powietrza i zmniejszyć wilgotność.

Unikanie suszenia prania w domu - wilgoć pochodząca z suszącego się prania to jeden z głównych powodów podwyższonej wilgotności w mieszkaniach. Jeśli tylko masz możliwość, susz pranie na balkonie lub w suszarni. Jeśli musisz suszyć pranie w domu, umieść je blisko otwartego okna i pamiętaj o dobrym wietrzeniu pomieszczenia. - wilgoć pochodząca z suszącego się prania to jeden z głównych powodów podwyższonej wilgotności w mieszkaniach. Jeśli tylko masz możliwość, susz pranie na balkonie lub w suszarni. Jeśli musisz suszyć pranie w domu, umieść je blisko otwartego okna i pamiętaj o dobrym wietrzeniu pomieszczenia.

Korzystanie z dodatkowych pochłaniaczy wilgoci takich jak... ocet (jedno z najbardziej uniwersalnych narzędzi w babcinej kuchni, które ma także właściwości przeciwgrzybiczne. Jeśli zauważysz oznaki pleśni na ścianach czy w rogach okien, spryskaj je roztworem octu z wodą (w proporcji 1:1) czy żwirek do kuwety dla kota albo soda oczyszczona (wystarczy nasypać sodę do małego pojemnika i umieścić go w miejscu narażonym na wilgoć).

Zwalczaj wilgoć w mieszkaniu czy domu, jak tylko się pojawi. Niestety, czasem jest to większy problem związany np. z nieszczelnością okien i drzwi, usterkami dachu, czy nawet systemu grzewczego. Jeśli pojawi się u Ciebie, a babcine sposoby nie wystarczą, sięgnij po bardziej zaawansowane systemu osuszania powietrza. Jeśli jednak wina leży po stronie konstrukcyjnej, technicznej budynku, remont z ukierunkowaniem na termomodernizację może okazać się absolutnie niezbędny.

