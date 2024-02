Co daje cięcie hortensji? Wytrawny ogrodnik z niego nie rezygnuje

Oto jedna z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Umiejętnie przycinanie hortensji bukietowej to przede wszystkim jeden z gwarantów pobudzenia jej do masowego wytwarzania nowych liści i okazałych kwiatów. Ma też znaczenie sanitarne — pozwala usunąć suche i połamane gałązki oraz resztki przekwitłych kwiatostanów, które nie pełnią już żadnej funkcji, a jedynie szpecą ozdobny okaz.

Ponadto hortensja bukietowa zalicza się do gatunków silnie rosnących. Brak cięcia doprowadziłby do tego, że pokrój krzewu stałby się chaotyczny i zbyt wybujały, zajmując niepotrzebnie przestrzeń roślinom rozwijającym się w pobliżu. Kiepsko wpływałoby to również na samą hortensję, ograniczając równomierny dostęp do światła dla wszystkich partii krzewu.

Kiedy obcinamy hortensje bukietowe? Terminu nie wybieraj na oślep

Przycinanie hortensji, w zależności do gatunku, rządzi się swoimi prawami. Można jednak założyć, że większość z nich wymaga przeprowadzenia tego zabiegu wczesną wiosną. W przypadku hortensji bukietowej przemawia za tym również fakt, że kwitnie na pędach tegorocznych (najmłodszych). Nie ma potrzeby cięcia jesienią, ponieważ przekwitłe kwiatostany to naturalna ochrona przed mrozem, a przy okazji nadal są ciekawą ozdobą zimowego ogrodu.

Zatem, kiedy przeprowadzać cięcie hortensji bukietowej na wiosnę? Niektórzy ruszają do ogrodu z sekatorem już w lutym. Jeśli jednak zima nie odpuszcza, trzeba wstrzymać się z zabiegiem do marca. Ważne jest, by cięcie przeprowadzić, zanim krzew wykształci nowe liście.

Jak przycinać hortensję bukietową?

Wiosenne cięcie hortensji bukietowej zawsze rozpoczynaj od usunięcia uszkodzonych pędów. Najbardziej śmiałej interwencji będą potrzebować młode okazy — w pierwszym roku od posadzenia. Należy przyciąć je około 15 centymetrów nad ziemią, co wpłynie korzystnie na zagęszczanie się od dolnych partii. Unikniesz pustych, mało estetycznych przestrzeni u dołu krzewu.

Starsze krzewy też wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Przy samej ziemi wytnij pędy wyraźnie osłabione (zazwyczaj zlokalizowane są bliżej środka krzewu) i zaschnięte. Pozostałe skróć o połowę. Wykonane w ten sposób cięcie hortensji bukietowej zapewni obfite kwitnienie w sezonie letnim.

Wykonaj cięcie hortensji bukietowej, a twój ogród zatonie w kwiatach

