Każdy posiadacz storczyków powinien znać podstawowe zasady ich pielęgnacji. Jeśli są one spełnione, można myśleć o dodatkowych zabiegach wzbogacających. Szczególnie istotne jest rozsądne podlewanie storczyków, z czym o dziwo wiele osób ma problem.

Jak podlewać storczyki?

Storczyki nie lubią zbyt dużej wilgoci. Jeśli ich korzenie będą stały w wodzie, najprawdopodobniej zgniją. Roślinę podlewamy dopiero wtedy, gdy podłoże jest suche - można też zwrócić uwagę na kolor korzeni w osłonce. Jeśli są one srebrzystoszare oznacza to, że storczyk wymaga podlania. Po nawodnieniu, korzonki zmienią barwę na ciemnozieloną - to znak, że roślina jest już napojona.

Storczyki podlewamy poprzez wlewanie wody do pojemnika umieszczonego w specjalnej osłonce lub mocząc doniczkę wraz z osłonką przez około 30 minut minut w misce z wodą.



Zdjęcie Korzenie storczyków nie powinny długo stać w wodzie - inaczej zgniją. / 123RF/PICSEL

Jaka ziemia do storczyków?

Storczyki kupujemy już w gotowej mieszance ziemi, ale raz na jakiś czas (po przekwitnięciu) dobrze jest je przesadzać. Należy pamiętać, że orchidee to rośliny egzotyczne i nie tolerują zwykłej ziemi ogrodniczej. By się prawidłowo rozwijały konieczne jest specjalne, dobrze przepuszczalne podłoże. Najprościej będzie kupić gotową mieszankę, która zawiera m.in. łupiny orzecha kokosowego i kokosowe włókna, korę sosnową, węgiel drzewny, mech torfowiec, łupiny cedrowe, perlit, a także inne dodatki mineralne.

Jak działa czosnek na storczyki?

Jak się okazuje, świetnym naturalnym nawozem dla storczyków może być wykorzystywany chętnie w kuchni czosnek. Jest on bogaty w aminokwasy, makro i mikroelementy, oraz witaminy i cenne pierwiastki jak potas, magnez, miedź, żelazo, chrom, selen, kobalt czy wapń. Czosnek zapobiega rozwojowi pasożytów, pleśni i grzybów. Ponadto pobudza roślinę do kwitnienia. Jak sporządzić domową odżywkę do storczyków na bazie czosnku?



Zdjęcie Czosnek sprawdzi się świetnie jako nawóz do storczyków / 123RF/PICSEL

Czosnek do storczyków - przepis

Składniki woda - 1 litr

czosnek - 3 ząbki

Sposób przygotowania

Wodę przegotować i ostudzić, dodać przeciśnięty przez praskę czosnek. Miksturę należy przelać do szczelnie zamkniętego naczynia i odstawić na jedną dobę. Po tym czasie wstawić storczyki w osłonce do roztworu i moczyć przez 30 minut - tak samo jak podczas podlewania. Po tym czasie odstawić osłonkę na podstawce i poczekać aż woda odcieknie.

Nawozu z czosnku używamy tylko raz, a przechowywać go można maksymalnie do 2 dni. Zabieg dobrze jest powtarzać raz w miesiącu.

Czosnek do storczyków - jakie efekty?

Czosnkowa odżywka do storczyków dokarmi roślinę, wzmocni i utrzyma ją w świetnej kondycji. Taki nawóz na bazie czosnku stymuluje roślinę do kwitnienia - kwiatów jest więcej i dłużej się utrzymują. Czosnek to ponadto świetny sprzymierzeniec w walce z mszycą i innymi owadami. Nie musicie też martwić się, że intensywny zapach czosnku będzie utrzymywał się na roślinie.