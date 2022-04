Jakie patogeny wprowadzasz na swoich butach do domu?

Na podeszwach przenosimy kurz, piasek czy drobne kamyczki i nie jesteśmy w stanie tego uniknąć. Warto jednak zadbać o to, aby nie roznosić tego brudu po mieszkaniu. Przez cały dzień na butach zbiera się nie tylko brud, ale także mnóstwo mikroorganizmów. Mikrobiolog z Uniwersytetu Arizony przeprowadził badanie, na podstawie którego wykazano, że na zewnętrznej stronie butów znajduje się ponad 140 razy więcej bakterii niż wewnątrz nich. Bardzo często są to patogeny odporne na leczenie. Jeśli takie znajdą się w naszym mieszkaniu, jedyną opcją jest dezynfekcja środkami chemicznymi.

Po domu w butach czy bez?

Na to pytanie wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na całym świecie znajdziemy zwolenników zarówno jednej jak i drugiej opcji. Ma to swoje uwarunkowania kulturowe, zgodnie z którymi wchodząc do domu, buty ściągają mieszkańcy Europy centralnej i wschodniej, północnej Afryki oraz większości Azji i Kanady. W wielu z tych zakątków ziemi wejście do czyjegoś domu w butach uważa się za obraźliwe. W wielu religiach - w tym również w katolicyzmie - buty uważa się za nieczyste, a co za tym idzie, niegodne wkraczania w nich do domu. Te postawy mają jednak źródło również praktyczne. Japoński genkan (ganek, przedsionek) miał specjalnie opuszczoną względem reszty mieszkania podłogę i służył zdjęciu butów przed wkroczeniem do domu wyłożonego matami, które łatwo można było pobrudzić podeszwami.

Buty dla gości - jakie wybrać?

Zdjęcie Czy wchodząc do cudzego domu należy zdjąć buty? / 123RF/PICSEL

Zazwyczaj gdy udajemy się do kogoś w odwiedziny, wiąże nas z tą osobą dosyć bliska relacja. Wyłączając takie uroczystości jak komunie, chrzty i wesela, w domu bliskiej nam osoby zarówno w interesie gospodarza jak i nas samych, jest nasze poczucie swobody. Jeśli zatem chcemy, aby nasi goście czuli się komfortowo, dobrze zapewnić im jakieś obuwie. Zazwyczaj wystarczą zwykłe kapcie. Jeśli ktoś odwiedza nas często, bardziej higienicznie będzie, gdy zawsze otrzyma tę samą parę.

Zalety chodzenia boso

Choć współcześnie boso chodzimy głównie po plaży, warto pamiętać, że może to być traktowane jako forma rehabilitacji dla stóp. Przez brak obuwia angażujemy do pracy więcej mięśni. Dzięki chodzeniu boso poprawiamy ukrwienie w stopach oraz wzmacniamy stawy nóg. Warto jednak pamiętać, że do chodzenia boso nie nadaje się zupełnie twarde podłoże. Nie jest ono przyjazne dla naszych stóp, a w dodatku może wywołać poparzenia (np. latem, kiedy jest silnie nagrzane słońcem).

