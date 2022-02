5 chorób, które objawiają się na stopach. Ciało woła o pomoc

Zdrowie

Choć może się wydawać, że stopy to tylko jedna z wielu części naszego ciała, to w rzeczywistości zdradzają objawy poważnych chorób takich jak cukrzyca czy miażdżyca. Warto zatem obserwować nasze stopy, by odczytywać te sygnały. O jakich schorzeniach mogą nas informować?

Zdjęcie Suche stopy mogą być objawem chorób organów wewnętrznych / 123RF/PICSEL