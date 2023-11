Czy miód ulega zepsuciu? Istnieje jeden warunek

Miód, jeden z najstarszych produktów spożywczych, wytwarzanych przez pszczoły i pozyskiwany przez człowieka. Pszczoły gromadzą miód w plastrach w ulach, gdzie substancja ta ulega dojrzewaniu.

W odpowiednim momencie jest zbierany przez pszczelarzy. To płynne złoto jest spożywane chętnie w różny sposób, dodawane do dań i napojów, niosąc ze sobą zbawienne korzyści dla naszego organizmu.

Miód bogaty jest w wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas oraz mangan. Zawiera także białka i witaminy takie jak witaminę A, B2 i PP. To niewątpliwie zalety miodu, które wpływają na to, że ma on tak wielu miłośników na całym świecie.

Miód zawsze warto mieć w domu także z jeszcze jednego powodu - nie ulega on psuciu. Dzieje się tak jednak wtedy, kiedy spełnimy odpowiednie warunki.

Aby miód mógł przetrwać wiele lat, musi być szczelnie zamknięty w słoiku tak... by nie dostała się do niego woda. To wtedy dochodzi do fermentacji miodu. W innym przypadku, faktycznie miód można spożywać po długim upływie czasu.

Jak przechowywać miód?

Miód jednak najlepiej spożyć w odpowiednim, wyznaczonym na opakowaniu terminie ze względu na jego właściwości - im dłużej miód stoi i krystalizuje, tym bardziej traci swoje drogocenne właściwości.

Zdjęcie Miód powinien na dobre zagościć w menu Polaków, jako dodatek do wielu dań / 123RF/PICSEL

Jeżeli jednak chcemy, by miód długo cieszył nas swoimi witaminami i minerałami, warto odpowiednio go przechowywać.

Wybieramy miejsce suche i ciemne, niewystawione na ekspozycję promieni słonecznych. Doskonała będzie do tego kuchenna szafka, umiejscowiona z dala od miejsca ciepła (okno, płyta grzewcza, kaloryfer).

Wtedy zdecydowanie dłużej będziemy mogli korzystać z miodu w naszym domu.