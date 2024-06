Czy można wylewać zupę do toalety? Narażasz się na duże koszty

Czy można wylewać resztki jedzenia do toalety? Wiele osób nie ma żadnego dylematu, gdy mowa o płynnych posiłkach, np. zupie. Wylanie resztek do ubikacji wydaje się najprostszą metodą pozbycia się odpadków. To ogromne nieporozumienie. Wyrzucanie jedzenia do muszli klozetowej jest nie tylko niehigieniczne, ale też szkodliwe dla środowiska i może prowadzić do poważnych problemów z kanalizacją.