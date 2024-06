W zlewie często przez nieuwagę lądują odpadki powstałe podczas przyrządzania posiłków lub wykonywania zabiegów kosmetycznych. W ten sposób łatwo doprowadzić do zatoru. Chociaż domowe sposoby na odetkanie rur potrafią zdziałać cuda, nie zawsze okazują się skuteczne. Warto zatem wyrobić w sobie nawyk wyrzucania wszelkich odpadów prosto do kosza - w końcu nie bez powodu umieszcza się go zwykle pod zlewem.

Fusy czy liście z herbaty najczęściej lądują w kuchennym zlewie

Drobne ziarenka kawy wydają się być niegroźne, jednak mogą doprowadzić do przytkania rury. Jeśli zależy ci na tym, aby minimalizować ilość odpadów i żyć w duchu "zero waste", fusy z pewnością będą przydatne podczas pielęgnacji ciała czy prac w ogródku. Tym, którzy po wypiciu małej czarnej chcą się fusów jak najszybciej pozbyć, zaleca się wyrzucanie ich do kosza.

W fusach znajdują się cukry oraz kofeina, które nadają skórze jędrność i elastyczność, a także poprawią krążenie limfy

Olej do zlewu?

Wiele osób popełnia ten błąd, ale mało kto zdaje sobie sprawę z konsekwencji. Mowa o wylewaniu oleju do zlewu czy toalety. Nie powinno się tego robić, bez względu na to czy tłuszcz jest gorący czy zimny. Olej sprzyja zatykaniu się rur i zatorom. Co więc zrobić z zużytym olejem po smażeniu? Można na przykład wytrzeć naczynie papierowym ręcznikiem, który wchłonie tłuszcz, a następnie umieścić w koszu na odpady. Jeśli oleju jest naprawdę dużo, najlepiej przelać go do słoika lub innego naczynia i w tej postaci wyrzucić do śmieci.

Mąka do kosza

Mąka w połączeniu z wodą tworzy gęstą i kleistą masę, która w żadnym wypadku nie powinna trafiać do odpływu. Zanim przystąpisz do mycia naczyń z resztkami mąki, postaraj się wcześniej w miarę możliwości je usunąć.

Uważaj, jak myjesz warzywa/owoce i naczynia

Myjąc owoce czy warzywa w zlewie, często usuwamy z nich naklejki. Zdarza się, że zamiast lądować w koszu, trafiają do odpływu, a to kolejny, prosty krok do przytkania rur. Naklejki nie mają możliwości rozpuszczenia się w wodzie, dlatego zawsze należy wyrzucać je do śmieci.

Często znajdujące się np. na pomidorach naklejki lądują w zlewie Karol Makurat/REPORTER

Resztki pożywienia również są powodem problemów z odetkaniem zlewu. Najczęściej są to skorupki jaj, kostki czy pestki. Zagrożeniem mogą też być nasiona chia czy siemię lniane, posiadające zdolność absorpcji wody. Pod jej wpływem znacznie zwiększają swoją objętość, a konsekwencją spłukiwania ich pod wodą jest zatkany zlew.

Leki do apteki

Nie podlega dyskusji fakt, że przeterminowane leki powinno zwracać się do apteki. Niestety, niektórzy o tym zapominają i wyrzucają je do kosza, a co gorsza czasem lądują w zlewie! Pozbywając się ich na własną rękę, wyrządzamy ogromne szkody środowisku naturalnemu. Utylizację tych produktów zostawmy lepiej specjalistom.

Niebezpieczeństwo podczas remontu

Wszystkie pozostałości po skończonym remoncie jak farby, grunty czy kleje w żadnym wypadku nie powinny trafiać do odpływu. Utylizowanie ich w ten sposób nie tylko zanieczyszcza środowisko, ale może też być przyczyną zatoru w rurach.

