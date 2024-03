Mnóstwo ludzi zaczyna dzień od wypicia kawy , tym samym nie wyobrażając sobie poranka bez tego napoju, który działa pobudzająco . Jedni ze świadomego wyboru, inni z uwagi na pośpiech, piją kawę na czczo , choć w społeczeństwie panuje przeświadczenie, że może to negatywnie wpływać na kondycję żołądka .

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, czy picie kawy na czczo szkodzi, należałoby skwitować to słowami: to zależy. Wszak chodzi o to, że mówiąc kolokwialnie - żołądek żołądkowi nierówny.