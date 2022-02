Skrzydłokwiat, dracena, maranta. Przyciągają miłości i szczęścia

Życie i styl

Dołącz do nas:

Rośliny domowe towarzyszą człowiekowi w jego codziennym życiu od dawna. Są ważną częścią domu, nie tylko ze względu na swoje piękno, ale przede wszystkim z uwagi na tworzenie przez nie wyjątkowego, przytulnego klimatu we wnętrzach. Co ciekawe, kwiaty są również amuletami miłości i dobrobytu. Podpowiadamy, które rośliny warto przechowywać w domu, i co dają swoim właścicielom w zamian za opiekę.

Zdjęcie Skrzydłokwiat to jedna z tych roślin, która oczyszcza powietrze / 123RF/PICSEL