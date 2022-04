Czy można spać z kotem?

Zdarza się tak, że nawet najwięksi miłośnicy kotów nie decydują się na spanie z kotem w jednym łóżku. Poza tym nawet niektóre koty nie przepadają za tym. Warto więc podkreślić, że nie można ich do tego zmuszać. W ten sposób narażamy pupila na stres.

Decydując się na spanie z kotem, trzeba być ostrożnym i wykazać się zaufaniem do zwierzaka. Przede wszystkim należy mieć pewność, że kot jest zdrowy, czysty i wolny od pasożytów.

Spanie z kotem ma zarówno wady, jak i zalety. Zatem podjęcie decyzji jest kwestią indywidualną.

Zalety spania z kotem

Wiele osób decyduje się spać z kotem głównie przez to, że ich to wycisza i uspokaja. Pojawiają się głosy, że obecność kota pozwala się zrelaksować i przy okazji poprawia samopoczucie. Poza tym udowodniono, że koty są w stanie obniżyć poziom stresu u swoich właścicieli.

Zdjęcie Czasami spanie z kotem nie jest komfortowe, zwłaszcza jeśli kot staje się aktywny w nocy, chce się bawić, hałasuje lub po prostu lubi spać blisko głowy opiekuna / 123RF/PICSEL

Poprzez spanie z kotem można nawiązać z nim szczególną więź, a poza tym jego towarzystwo ułatwia zasypianie i potrafi rozgrzać. Istnieje również teoria, że koty kładą się na bolących i chorych miejscach u człowieka. Mają w ten sposób neutralizować złą energię.

Wady spania z kotem

Warto mieć na uwadze, że czasami spanie z kotem nie jest komfortowe, zwłaszcza jeśli staje się on aktywny w nocy, chce się bawić, hałasuje lub po prostu lubi spać blisko głowy opiekuna. Koty wydają dźwięki, które niektórych uspokajają, a innych wręcz irytują. Poza tym chętnie się wiercą i zmieniają pozycję.

Zdjęcie Jednym ze sposobów na oduczenie kota spania w łóżku jest kupienie mu wygodnego legowiska / 123RF/PICSEL

Pojawiają się również głosy, że spanie z kotem stwarza idealne warunki do tego, by pasożyty z kota przeniosły się na człowieka. Warto jednak podkreślić, że jeśli kot jest regularne odrobaczany i szczepiony, to ryzyko jest bardzo małe.

Mimo że koty są bardzo czystymi zwierzętami, to jeśli wychodzą na zewnątrz, mogą przynieść ze sobą m.in. kleszcze. Warto więc regularnie się im przyglądać.

Czy można oduczyć kota spania w łóżku?

Wbrew pozorom kota da się oduczyć spania w łóżku. Jest to jednak długotrwały proces. Jednym ze sposobów jest kupienie mu wygodnego legowiska. Ważne, by kot miał swoje miejsce do spania, w którym będzie się czuć bezpiecznie.

Za każdym razem, gdy będzie się kłaść do łóżka należy przekładać go do legowiska, by pokazać mu do czego ono służy.

