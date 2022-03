Badania wskazują, że chętnie dzielimy własne łóżka z czworonogami. Nasze domowe rytmy nietrudno dopasować - psy przesypiają wiele godzin w trakcie doby, ale ten najgłębszy sen przypada u nich podobnie jak i u nas - w trakcie nocy. Prawdopodobnie wynika to z ewolucyjnego dopasowania do naszego rytmu dnia. Wiele z nich garnie się do nas, gdy szykują się do snu i chce wejść do łóżka. Mało kto obdarzony jest wolą tak żelazną, by im odmówić.

Ilu z nas śpi z psami?

62 proc. opiekunów małych psów śpi z nimi w łóżku, 41 proc. psów średnich i 32 proc. opiekunów psów dużych.

A czy psy mają coś do powiedzenia w tej sprawie? Oczywiście. Nie każdy lubi spać w łóżku, dla niektórych ras jest tam po prostu za ciepło. Takie psy wolą spać na podłodze obok naszego posłania. Inne migrują - część nocy przesypiają kolejno w różnych pomieszczeniach, w którymś momencie wliczając w to również naszą sypialnię i łóżko.

Spanie z psem, czyli "efekt zwierzaka"

Naukowcy z Amerykańskiego Stowarzyszenia Lęku i Depresji pozytywny wpływ towarzystwa psów na nasze zdrowie psychiczne nazywają “efektem zwierzaka". Pies samą swoją obecnością niweluje poziom odczuwalnego stresu, niepokoju, pomagają w leczeniu depresji. Dzięki nim nie czujemy się samotni. Istnieją także badania wskazujące na to, że ludzie, którzy śpią w łóżku z psem, wysypiają się lepiej, ich sen jest głębszy i zdrowszy.

Kiedy lepiej nie spać z psem?

Psy, które lubują się w niszczeniu rzeczy, nie są najlepszymi kompanami do dzielenia posłania, zwłaszcza jeśli chcemy zachować swoje poduszki w całości. Czasami zdarzają się także osobniki, które mają problem z kontrolowaniem swojej agresji. Z nimi także nie powinniśmy ryzykować spania w jednym łóżku. Dotyczy to też psów, które za punkt honoru stawiają sobie obronę danej osoby w rodzinie bądź miejsca. Osoby cierpiące na alergię mogą pogłębić jej objawy, przebywając w takiej bliskości z ukochanym czworonogiem. Wskakiwanie i zeskakiwanie z łóżka może być także niewskazane dla psów cierpiących lub które są narażone na dysplazję stawów.

