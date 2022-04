Istnieje wiele sposobów na rozmnażanie roślin, niektóre z nich mogą być zaskakujące. Czy storczyka da się rozmnożyć z liścia? Okazuje się, że jesteśmy w stanie zrobić to w domowych warunkach.

Rozmnażanie storczyków w domu

W naturze storczyki są zapylane przez ptaki, jednak profesjonalne hodowle korzystają raczej z metody rozmnażania kwiatów przez ich klonowanie. Okazuje się także, że bez profesjonalnego sprzętu, sami w domu jesteśmy w stanie samodzielnie rozsadzić orchidee. Najbardziej pracochłonne jest rozsadzanie storczyka z nasion. Jeśli już zdecydujemy się na tę metodę, musimy być przygotowani na możliwość poniesienia klęski lub wykorzystania rezerw cierpliwości. Aby jednak ograniczyć stres i nerwy spowodowane problemami z hodowlą kwiatów, polecamy inną, znacznie łatwiejszą metodę.

Rozmnażanie storczyka z liścia - zadbaj o warunki

Choć może brzmieć specyficznie, hodowanie roślin z liścia jest bardzo częstą praktyką, np. w przypadku sukulentów. Sprawdzi się ona także, jeśli odpowiednio pobierzemy próbki ze storczyka. Dobrze pobrane kępki zapewnią nam wyhodowanie zdrowej i pięknej rośliny. Podczas pobierania szczepek warto zadbać o higienę - przez moment musisz wcielić się we florystycznego chirurga. Zadbaj o to, aby stanowisko, na którym pracujesz oraz narzędzia, których użyjesz, były sterylne. W ten sposób ochronisz młodą roślinę przed bakteriami oraz chorobami.

Rozmnażanie storczyka z liścia - narzędzia

Jeśli zależy nam na wyhodowaniu zdrowego storczyka, musimy uważać, aby nie zmasakrować szczepki ani rośliny-matki. Do tego przydadzą nam się odpowiednie narzędzia. Przede wszystkim musimy zadbać o odpowiednie oddzielenie fragmentu rośliny od jego pozostałej części. W tym celu warto zakupić skalpel - można bez problemu znaleźć go w sklepach modelarskich czy z wyposażeniem medycznym. Koszt takiego narzędzia waha się pomiędzy 10 a 20 zł. Oprócz odpowiedniego ostrza należy zaopatrzyć się w nawóz oraz węgiel aktywny. Te elementy wspomogą formowanie się korzeni naszego storczyka.

Rozmnażanie storczyka z liścia - jak zrobić to samodzielnie?

Skoro wszystkie potrzebne elementy są już przygotowane, możemy zabierać się do pracy. Za pomocą skalpela musimy oddzielić liść od łodygi w taki sposób, by szczepka zawierała kawałek pnia. Jest to konieczne, ponieważ sam liść nie posiada punktu wzrostu, a tym samym nie jest zdolny do wypuszczenia korzeni. Odcięty kawałek łodygi zostawiamy na noc (lub ok. 8 godz.) do przesuszenia i powstania błony. Powstałą błonę musimy natrzeć nawozem do formowania korzeni, będzie to miejsce ich powstawania. Następnie przygotowujemy roztwór węgla aktywnego z wodą (1 tabletka na pół szklanki), do którego wsadzimy liść. Do wody wsadzamy tylko zdrowe, nieuszkodzone szczepki. Kiedy zauważymy, że roślina się ukorzeniła, możemy umieścić ją w doniczce. Pamiętaj, że podłoże do storczyków musi być mocno przepuszczalne. Najlepiej sprawdzi się kora i keramzyt lub gotowe mieszanki dla orchidei. Zasadzoną szczepkę podlewamy dopiero po upływie 3 dni.

