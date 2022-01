Wraz ze zbliżającym się małymi krokami końcem zimy, wegetację wznowią rośliny. Już w pierwszych dniach marca warto je zatem zasilać, by w nowy sezon weszły wzmocnione. Odstawmy jednak sztuczne nawozy, zawierające często wiele skoncentrowanych i niepożądanych składników. Postawmy na naturę. Istnieje wiele rozwiązań, które pomogą nam zasilić nasze rośliny.

Nie wylewaj wody po ugotowanym ryżu. Zastosowanie cię zaskoczy

Tuż po ugotowaniu ryżu wylewasz wodę do zlewu? To poważny błąd! Taka woda ma w sobie bowiem mnóstwo składników mineralnych, które pozytywnie oddziałują na naszą urodę, zdrowie i samopoczucie. Ale nie tylko... Jest także niezwykle pomocna dla kwiatów. Bogata w krzem, żelazo, magnez i fosfor świetnie nadaje się do podlewania roślin doniczkowych. Efekt — zdrowe, obficie kwitnące kwiaty.

Reklama

Pamiętaj jednak, aby odczekać kilka godzin po gotowaniu. Woda, którą możesz podlać swoje rośliny, powinna mieć pokojową temperaturę.

Storczyki nie chcą kwitnąć? Oto sekretny nawóz

Twoje storczyki mają problem z kwitnięciem? Odpowiedzią może być sekretny nawóz, którego przygotowanie zajmie tylko kilka chwil. Jak go zrobić? Oto odpowiedź.

Na początku na patelnię należy wsypać suchy ryż i podgrzewać go przez około 3 minuty, uważając przy tym, aby nie spalić ziarenek. Następnie ryż przesypujemy do miski i odstawiamy, aby wystygł. Gdy będzie już zimny, należy zmielić go na proszek. Do tego posłużyć może młynek ręczny lub robot kuchenny. W tym momencie nawóz do storczyków jest już niemal gotowy. Aby go wykorzystać: do miski musimy wsypać jedną pełną łyżkę stołową przygotowanego proszku ryżowego i obficie zalać go gorącą wodą. Następnie należy poczekać, aż mieszkanka wystygnie.

Roztwór można przygotować także zalewając proszek z ryżu zimną wodą. Wówczas do szklanki o pojemności 200 ml wsypujemy łyżkę mąki i uzupełniamy naczynie wodą. Tak przygotowana mieszanka musi odstać pół godziny, aby witaminy zdołały przeniknąć do wody.

Nawóz jest gotowy do użycia. Wystarczy lekko podlać nim storczyki i oczekiwać na efekty. Ważne jest, aby proszek podawać storczykom raz w miesiącu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak dbać o storczyki w domu? Interia DIY

Rośliny, które oczyszczają powietrze

Kwiaty na balkon

Nawóz do storczyków z czosnku. Czy i jak działa?