W naszych domach coraz częściej znajduje się nie jedna, a kilka ładowarek. Często najzwyczajniej zapominamy o wyciągnięciu ich z kontaktu, a niekiedy celowo pozostawiamy je podłączone do prądu, zdając sobie sprawę, że wkrótce nasz smartfon będzie wymagał ponownego ładowania.

Wśród nas są jednak zwolennicy systematycznego wypinania ładowarki z gniazdka. Kto ma rację? Rozwiązujemy odwieczny dylemat!

Czy trzeba wyjmować ładowarkę z gniazdka?

Panujące do niedawna przekonanie, zgodnie z którym pozostawiona w gniazdku ładowarka staje się z czasem niezwykle niebezpieczna, dziś traci nieco na aktualności. W przeszłości zasilacze miały skłonność do nagrzewania się, przez co w konsekwencji często dochodziło do zwarć. Rosło również zużycie energii.

Najnowsze zasilacze, nawet wtedy, gdy są podłączone do prądu, a nie korzystamy z nich, nie stanowią żadnego zagrożenia. Obecnie nagrzewająca się szybko ładowarka świadczy o wadzie urządzenia, przez co należy pomyśleć o jej wymianie.

Wpięta do prądu ładowarka nie pochłonie wszystkich oszczędności

Wbrew powszechnej opinii nie wypinając ładowarki z kontaktu nie stracimy wszystkich oszczędności. Jak wynika z wyliczeń portalu spidersweb.pl, roczny koszt podobnego postępowania oscyluje w okolicach zaledwie kilku złotych.

Nawet gdyby ceny energii poszły w górę 10 razy, to całoroczny koszt trzymania podłączonej ładowarki w gniazdku zamknąłby się w 20 złotych czytamy.

Zadbajmy jednak o planetę. Warto zainwestować w listwę z wyłącznikiem, dzięki której poprzez jedno "pstryknięcie" całkowicie odłączymy od zasilania wszystkie podpięte pod nią sprzęty.

Bezwzględnie wypinajmy również ładowarki z kontaktów podczas burzy, a także w momencie, w którym czeka nas dłuższa nieobecność w domu. Warto robić to również każdorazowo przed zaśnięciem.

